Экскурсию для председателя Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Парламента Владимира ВОЛКОВА сегодня, 30 мая, провели аким Костаная Марат Жундубаев, сотрудники "Дома пробации", iKomek (109) и офиса Qostanai Komek Alany (консультирует по вопросам помощи социально уязвимым слоям населения).

Все эти службы размещаются в здании городского акимата.

Как сообщила сенатору руководитель ситуационного центра iKomek Азель АЙСАБАЕВА, с 2019 года поступило более 270 000 обращений, в том числе с января 2022-го - более 28 000, то есть, около 300 ежедневно.

- Это очень большой объем работы, а какая у вас оплата труда? - спросил Волков. - Вас устраивает?

- На руки получаю 91 000, - ответила Айсабаева.

Каждый день сотрудники службы iKomek принимают около 300 обращений костанайцев

Марат Жундубаев отметил, что о проблеме с зарплатами сотрудников ему известно и эта проблема будет решаться.

В «Доме пробации» Владимир Волков поговорил с бывшими заключенными

Проект «Дом пробации» действует с октября 2021 года во всех регионах области. Во время визита депутата за столами в офисе сидели несколько бывших заключенных, которых консультировали специалисты.

- "Дом пробации" оказывает около 30 госуслуг по ресоциализации граждан, которые освободились из мест лишения свободы и находятся на учете службы пробации, - пояснил прокурор Костаная Ерлан САРСЕНОВ. - Всего за 5 месяцев оказано помощь примерно 400 гражданам.

Делиться впечатлениями с сотрудниками трех служб "слышащего государства" и журналистами Волков не стал. Попрощавшись с чиновниками, сел в машину и уехал.

Фото Андрея СКИБЫ