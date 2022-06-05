В «НГ» появился острый и профессионально выстроенный диалог с молодым, но уже зрелым журналистом «Новой газеты» Вячеславом Половинко. Диалог на тему, будоражащую почти всех и на самом деле рассорившую многих - о трагических событиях на Украине и их подаче в СМИ, прежде всего российских.

При всем обилии поводов я не вижу никакого оправдания этой трагедии. И при необходимости мог бы доказать, почему. Но сейчас я об ином – о явной односторонности материала. Да, и я сам очень критически смотрю (точнее, стараюсь не увлекаться просмотрами) центральные каналы российского телевидения. Все эти пустоватые ток-шоу, включая и политические, для меня в огромной мере просто пожирание времени зрителя. Поэтому многие конкретные критические замечания в интервью и эффектны, и точны.

Но мне задорные суждения напоминают тирады о злодействах, скажем, тигров. Да, конечно же, тигры – хищники. Но ведь и львы, и леопарды, и рыси тоже хищники. Сосредотачиваясь лишь на тиграх, мы волей-неволей получаем искаженную, урезанную картину. Вспомните свистопляски вокруг ковида и вы почувствуете, что и разнообразные нероссийские СМИ тоже далеко не всегда флагманы истины. А так даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране. Поэтому я думаю, что в газете была бы уместна и перепечатка грамотного, причем данного изнутри анализа и украинских, и «западных СМИ». Неприятие конкретных военных действий и «обличение» целой страны – отнюдь не одно и то же, а де-факто и чисто эмоционально мы видим в газетных рассуждениях, как и в обычных спорах до хрипоты, смешение одного и другого.

Более того, в рассуждениях Вячеслава, правда, данных в записи, мы при внимательном чтении сталкиваемся с явными противоречиями в характеристиках «пропаганды». Вчитаемся в ряд фрагментов текста. Живо рисуя картинку того, что можно встретить в российских телевизионных ток-шоу, Половинко говорит: «Надо стимулировать свободные СМИ, чтобы они боролись с пропагандой». И дает свое понимание пропаганды: «Пропаганда – это не про убеждение за счет аргументов. Это про убеждение за счет агрессии и крика. Чем больше агрессии и крика вы слышите, тем больше шансов, что перед вами пропаганда…»

При этом о противоположной стороне сказано следующее: «Что касается людей, которые стоят по другую сторону баррикад. Люди, которые всецело стоят на стороне Украины… Они, к сожалению, подвержены не пропаганде, а скорее встают на другую сторону маятника и становятся абсолютно нетерпимыми к тем, кто находится на более центристских позициях, которые призывают к диалогу, к миру между двумя сторонами…»

Итак, пропаганда - это бяка, уродливое зло, а те, кто на стороне Украине, скорее не подвержены пропаганде, но просто нетерпимы…

Но, завязав узелок на память, прикоснемся к другой части рассуждений, где даются советы казахстанцам: «Вообще-то, главное, что нужно сделать властям, поддерживать свое независимое медиаполе. Потому, что та пропаганда госканалов проигрывает российской пропаганде по степени накала. Она и не должна срываться на крик, но она не дает рядовому казахстанцу чувства сопричастности к своей стране…»

Вслушайтесь: здесь уже говорится о «пропаганде» казахстанских госканалов. Так значит пропаганда, все-таки, не абсолютное зло? В чем же дело?

На мой взгляд, все элементарно просто. Перед нами встречающееся даже в научных кругах смешение частного с общим, бросающейся в глаза детали с целым. Конечно же, срывание на крик и прочее ему подобное апеллирует не к разуму. Но сводить пропаганду к только к этому, и даже прежде всего к этому, все равно, что уличную потасовку или рестлинг отождествлять с единоборствами как таковыми. Возьмите в руки хотя бы словарь русского языка. Там пропаганда определяется очень просто: «распространение и углубленное разъяснение каких-нибудь идей, учений, знаний». И в словаре иностранных слов читаем: «Пропаганда (от латинского «пропагаре» - распространять) печатное и устное распространение и разъяснение идей, учений, взглядов, политических теорий, мощное орудие классовой борьбы…»

Как видим, пропаганда – отнюдь не шоу, хотя, увы, шоу может использоваться и используется в пропаганде. Мало того, пропаганда, как и еда, и напитки, неотъемлемая часть нашей жизни. Так ведь и пища может быть как полезной, так и вредной…

Смешение же общего с частным ведет и к упрощенности конкретных рассуждений. Например, когда упоминаются Жириновский и Кеосаян. Согласен, что «Кеосаян – мелкая пропагандистская сошка», более того - провокатор. Его ли дело грозить пальчиком соседям? Но когда говорится, что «Жириновский был профессиональным политиком», то тут не обойтись без существенных оговорок. Точнее было бы сказать, что на постсоветском пространстве он стал одним из первопроходцев политического фиглярства. Если вы считаете это чертой профессионального политика, то о чем тут говорить?

А ведь политическое фиглярство явилось одной из разрушительнейших сил, бьющих по самим основам нашей культуры. Наряду с экранной демонстрацией половых органов, публичным смакованием непечатного или не совсем печатного, это фиглярство пронеслось цунами по нашему восприятию мира. Тот, кто постарше, может вспомнить, как еще мало кому известный Жириновский плескал в оппонента соком, публично таскал за волосы даму и т. д., и т. п. И эта взвинченность, эта программируемая истеричность допускалась, хотя в цивилизованном обществе такой «профессиональный политик» сразу же мог стать «персоной нон-грата». Так что же теперь метать молнии в сегодняшнее экранное фиглярство, если считать приемлемыми действия тех, кто десятилетиями поливал навозной жижей его корни?