Вина в совершении противозаконных действий должна быть доказана в судебном порядке, отметил Елбасы, передает Informburo.kz.

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал информацию о противоправных действиях своих родственников.

"В последнее время в интернете появилось очень много информации о ваших родственниках. Якобы некоторые из них замешаны в противоправной деятельности – рейдерстве, незаконном обогащении. Что вы можете сказать по этому поводу?" – спросил первого президента во время интервью политолог Данияр Ашимбаев.

Нурсултан Назарбаев ответил, что основополагающим принципом Казахстана как правового государства является то, что закон – един для всех.

"Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту", – сказал первый президент РК.

Он привёл в пример случай с Рахатом Алиевым, мужем Дариги Назарбаевой.

"Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но всё это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осуждён казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба", – добавил первый президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что за годы его правления народ Казахстана проделал огромную работу. По его словам, некоторые забывают это, но народ мудр и всё помнит.

Также Нурсултан Назарбаев рассказал, как относится к проведению референдума и будет ли в нём участвовать.

По словам Елбасы, он обязательно примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

"Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчёркивал, что основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нём. Изменения вносились и ранее. В целом, я считаю, что каждое поколение имеет право вносить изменения в основной закон, если это является насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества", – отметил Нурсултан Назарбаев.

По словам Елбасы, его волнует, чтобы всё происходящее было в интересах государства и нашего народа.

"Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране. В 2019 году я сделал осознанный шаг и несмотря на возражения многих сам ушёл с поста главы государства. Ушёл на пике народной поддержки моего курса. О чём свидетельствуют последние президентские выборы в 2015 году, когда я получил 97,7% голосов избирателей. Да, за мной оставались определённые полномочия. Но это было сделано для плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите", – сказал первый президент.

Он напомнил, что в соответствии с Конституцией передал свои полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву. На последующих всенародных выборах он одержал победу.

"Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", – сказал Нурсултан Назарбаев.