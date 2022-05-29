Арыстанбек Мухамедиулы арестован
Tengrinews.kz
Директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы арестован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 мая с санкции суда в отношении Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В пресс-службе суда Нур-Султана сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мухамедиулы сроком на два месяца.
Напомним, 16 мая стало известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".
В СМИ появилась информация, что директор Нацмузея, бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, якобы "порезал себе вены". Его пресс-секретарь эту информацию опроверг и пообещал провести онлайн-брифинг.
Позже директор Нацмузея также опубликовал в соцсетях обращение, в котором он заявил, что его пытались очернить.
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