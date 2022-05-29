Директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы арестован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 мая с санкции суда в отношении Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В пресс-службе суда Нур-Султана сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мухамедиулы сроком на два месяца.

Напомним, 16 мая стало известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

В СМИ появилась информация, что директор Нацмузея, бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, якобы "порезал себе вены". Его пресс-секретарь эту информацию опроверг и пообещал провести онлайн-брифинг.

Позже директор Нацмузея также опубликовал в соцсетях обращение, в котором он заявил, что его пытались очернить.