На завершающемся в Финляндии чемпионате мира по хоккею с шайбой осталось провести два матча - за чемпионский титул и за третье место. Участники этих матчей определились накануне в полуфинальных поединках, которые прошли в Тампере на «Нокиа-Арене».

Сборная Казахстана дважды вела в счете в матче группового этапа с вышедшей в финал командой Канады / Фото icehockey.kz

В первом матче встретились хозяева чемпионата, олимпийские чемпионы 2022 года хоккеисты Финляндии и сборная США. Уже на 2-й минуте матча сборная США вышла вперед, но до конца периода финны сравняли счет. На 25-й минуте вышла вперед уже сборная Финляндии, однако менее чем через три минуты счет снова стал равным. В середине второй двадцатиминутки финские хоккеисты вновь вышли вперед, а в начале третьего периода закрепили свое преимущество. За две минуты до финальной сирены сборная США сумела отыграть одну шайбу, но помешать команде Финляндии выйти в финал не смогла - 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Сборная США после введения в 1992 году на чемпионатах мира стадии плей-офф 11 раз выступала в матчах за выход в финал, но ни разу не выигрывала.

Вторую путевку в финал разыграли действующий чемпион мира сборная Канады и сборная Чехии. Счет во встрече между этими соперниками на 8-й минуте открыли чешские хоккеисты, а за полминуты до первого перерыва канадцы восстановили равновесие. Во втором периоде «кленовые листья» дважды реализовали численное большинство и еще раз поразили ворота соперника при игре в равных составах. Третий игровой отрезок не изменил ход игры, и сборная Канады, одержав победу со счетом 6:1 (1:1, 3:0, 2:0), вышла в финал.

Поединок за золотые медали состоится сегодня, 29 мая, в Тампере на «Нокиа-Арене», начало встречи в 23:20. Для сборных Канады и Финляндии предстоящий финал станет третьим подряд - в 2019 году золотые медали завоевали финские хоккеисты, в 2020 году чемпионат мира был отменен из-за коронавируса, а в 2021 году чемпионами мира стали канадские хоккеисты.

Голкипер сборной Казахстана Андрей Шутов стал рекордсменом группового этапа чемпионата мира, отразив 179 бросков по его воротам / Фото icehockey.kz

Также сегодня в Тампере в 17:20 начнется матч за третье место между сборными США и Чехии.

В случае ничейного результата в основное время в матче за «бронзу», поединок продолжится в овертайме в формате «три на три», который будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата победитель будет определяться в серии буллитов.

А вот в матче за первое место овертаймы по 20 минут в формате «три на три» с 15-минутными перерывами будут продолжаться до первой заброшенной шайбы.