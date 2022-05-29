Через неделю, 5 июня, в Казахстане пройдет референдум по поправкам в Конституцию РК. Голосовать за пакет поправок или против него имеют право граждане РК, достигшие на день голосования 18-летнего возраста.

Председатель участковой комиссии референдума Азамат Жикеев демонстрирует готовность к референдуму /Фото Ивана ЛЕЩЁВА

Корреспондент «НГ» выяснил, как это можно будет сделать, и составил памятку для избирателя.

Как узнать адрес своего участка для голосования?

- На сайте referendum.gov.kz в списке избирателей. Адрес сайта указан и в SMS, которые отправляли гражданам РК 25 мая. В список включаются граждане, зарегистрированные по месту проживания на территории соответствующих избирательных участков. Нужно выбрать регион, указать свой ИИН и подтвердить свою «человечность», поставив галочку рядом с надписью «Я не робот». Затем нажмите кнопку «Найти». Через секунду отобразится номер и адрес избирательного участка.

- Если вы не нашли себя в списке, позвоните в сall-центр региона, в котором имеете регистрацию по постоянному месту жительства.

- В приложении Kaspi.kz на главной странице появился раздел «Республиканский референдум 5 июня», где также можно узнать нформацию об участке и получить дополнительные сведения.

- Приглашения на референдум расклеивают на дверях многоэтажных домов.

Номера сall-центров:

Алтынсаринский район: 8-714-45-34-2-03, 8-714-45-34-2-48 Амангельдинский район: 8-714-40- 21-7-44, 8-714-40- 23-0-00 Аулиекольский район: 8-714-53-22-2-37, 8-714-53-22-1-51 район Б.Майлина: 8- 714- 36-3-70-29 Денисовский район: 8-714-34 – 2-10-21, 8-714-34 – 2-12-59 Джангельдинский район: 8-714-39-2-14-04 Житикаринский район: 8-714-35-2-00-56, 8-714-35-2-20-51 Камыстинский район: 8-714-37-2-18-42, 8-714-37-2-16-82 Карабалыкский район: 8-714-41-3-37-70, 8-714-41-3-25-29 Карасуский район: 8-714-52-21-0-04, 8-71452-21-9-31 Костанайский район: 8-714-55-2-30-39, 8-714-55-2-25-46 Мендыкаринский район: 8-714-432–41–89 Наурзумский район: 8-714-54-21-5-79, 8-714-54-21-5-35 Сарыкольский район: 8-714-51-36-4-63 Узункольский район: 8-714-44-24-2-01 Федоровский район: 8-714- 42-22-5-28, 8-714-42-21-4-43 г. Костанай: 8-714-2-57-57-68, 8-714-2-57-57-10, 8-714-2-57-57-30, 8-714-2-57-57-66 г. Аркалык: 8-714-30-7-01-91, 8-714-30-7-01-16 г. Лисаковск: 8-714-33-3-84-11, 8-714-33-3-38-90 г. Рудный: 8-714-31-4-12-77, 8-714-31-4-54-07, 8-714-31-4-41-25

Для голосования необходимо предъявить удостоверение личности.

Что делать, если вы в день голосования находитесь в другом населенном пункте?

- С 20 мая до 4 июня можно получить открепительное удостоверение на своем участке, с которым необходимо подойти 5 июня или до этого числа для внесения в список на новом участке.

- При представительствах Казахстана в 51 иностранном государстве будут образованы избирательные участки.

- Открепительные удостоверения не выдается желающим проголосовать на другом участке в пределах одного населенного пункта.

Какая информация размещена на избирательных участках?

Корреспондент «НГ» 27 мая побывал на костанайском участке № 1, расположенном в институте экономики и права им. П. Чужинова по ул. Байтурсынова, 47.

- На избирательных участках созданы максимально удобные условия для инвалидов, - рассказал председатель участковой комиссии референдума Азамат ЖИКЕЕВ. - У нас есть несколько кнопок вызова для оказания необходимой помощи. Сзади заезд во внутренний двор со шлагбаумом, охрана оповещена. Можно заехать как на авто, так и на коляске, имеется вход без лестниц сразу в зал для голосования, где возле выхода расположена специальная кабинка.

Всего кабинок - шесть, в каждой есть лампа для лучшего освещения.

Во время регистрации избирателю выдадут бюллетень, ручку и при необходимости медицинскую маску для тех, кто опасается за свое здоровье.

Над входом - табличка с номером участка, на двери - график работы комиссии референдума. Внутри - указатели к месту голосования и несколько информационных стендов с ответами на вопросы о референдуме.

В том числе на них показан бюллетень для голосования, в котором только один вопрос - «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенную в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года». С двумя вариантами: «Да» и «Нет». Если выбрать оба варианта, бюллетень считается действительным, но при подсчёте голосов учитывается не будет.

Если вы совершите ошибку при заполнении, можете подойти к комиссии - бюллетень аннулируют и представят другой.

Какие поправки вносят в Коституцию РК?

29 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести в Казахстане референдум по проекту поправок в Конституцию. Рабочей группой были подготовлены поправки в 33 статьи основного закона, а это треть всей Конституции. Вот 10 поправок, которые считаются самыми важными:

Действующая редакция Новая редакция Статья 6 П. 3 3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности 3.Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осущест­вляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. Статья 15 П. 2 2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь устанавливается законом. 2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается. Статья 43 В действующей редакции нет таких требований. 3. На период осуществления своих полномочий Президент Республики Казахстан не должен состоять в политической партии. 4. Близкие родственники Президента Республики Казахстан не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Статья 46 П. 4 4. Статус и полномочия Первого Президента Казахстана определяются Конституцией Республики и конституционным законом. 4. Предлагают исключить этот пункт Статья 50 П. 3 3. Мажилис состоит из 107-ми депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом. 3. Мажилис состоит из 98-ми депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом по смешанной избирательной системе: по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа, а также по одномандатным территориальным избирательным округам. Раздел VI Конституционный Совет Конституционный Суд Статья 72 В действующей редакции нет таких возможностей. 3. Конституционный суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией. Статья 83-1 Новая В действующей редакции нет такого института. 1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина. Статья 87 П. 4, 5 4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия маслихатов соответственно областей, городов республиканского значения и столицы. 4. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы назначаются на должность Президентом Республики с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно. Президент Республики Предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие. Статья 91 П. 2 2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы, и его статус являются неизменными. 2. Установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности Республики являются неизменными.

Новая версии Конституции гласит, что президент республики не должен состоять в политической партии. Такой возможности также лишаются:

·председатели и судьи Конституционного суда;

·судьи Верховного суда и иных судов;

·председатели и члены Центральной избирательной комиссии;

·председатели и члены Высшей аудиторской палаты;

·военнослужащие;

·работники органов национальной безопасности;

·сотрудники правоохранительных органов.

Первый президент больше не может быть президентом?

В новой редакции Конституции в строку 42 статьи "настоящее ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан" предлагают убрать. Таким образом, если Нурсултан Назарбаев снова захочет баллотироваться в президенты, он не сможет править более двух сроков подряд. То же самое касается нынешнего главы государства. Кроме этого, в статье заменят слова "бывшие президенты" на "экс-президенты".

Возрождение Конституционного суда

Токаев 16 марта в своем послании народу поручил воссоздать в стране Конституционный суд, который прекратил существовать в 1995 году. замененный Конституционным советом.

По этой причине в новую Конституцию предлагают внести поправки и заменить слово "совет" на "суд". Конституционный суд будет состоять из 11 судей, включая председателя. Их полномочия буду длиться 6 лет. Он начнет свою работу с 1 января 2023 года. До тех пор в Казахстане продолжит действовать Конституционный совет. Один и тот же человек не может быть назначено судьей Конституционного суда более двух раз подряд. Судья Конституционного суда не сможет быть депутатом, арестован или подвергнут другим мерам взыскания без согласия парламента. Исключение – особо тяжкие преступления или задержание с поличным.

Принудительный труд

В Конституции сказано, что любой имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается только по приговору суда.

Сейчас эту норму предлагают изложить так: "принудительный труд допускается только на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения, либо в условиях чрезвычайного или военного положения".

Реформа госуправления

В послании народу Токаев говорил о переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления, а парламент при этом получит больше полномочий. Президент больше не будет отменять решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы. Этот пункт предлагают исключить из Конституции.

Сейчас президент Казахстана назначает в сенат 15 депутатов. В новой редакции Конституции предлагается указать, что теперь президент будет назначать лишь 10 депутатов сената, пять из которых – по предложению Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Это в некоторой степени уменьшает степень влияния главы государства на парламент, однако стоит отметить, что он же и возглавляет АНК. По закону президент назначает председателей Комитета национальной безопасности, Национального банка, генерального прокурора. Теперь он будет также назначать председателей Высшего судебного совета и Конституционного суда. Согласие на это дает сенат.

Заменят термин "государственный секретарь" на "государственный советник". Изменит ли это полномочия человека, занимающего данную должность, пока неизвестно.

Теперь парламент может принимать конституционные законы и даже спорить с президентом.

Если какие-то конституционные законы, принимаемые депутатами, вызовут возражения у президента, парламент в течение месяца должен провести повторное обсуждение закона. Если этот срок не будет соблюден, возражения считаются принятыми. Если депутаты каждой палаты большинством голосов преодолеют возражения главы государства, он подпишет закон. Если нет, закон будет подписан в той редакции, которую предложил президент. Или вовсе не будет принят.

Сейчас сенат имеет полномочия лишать неприкосновенности генерального прокурора, председателя и судей Верховного суда Казахстана. Предлагают добавить уполномоченного по правам человека. Мажилис дважды в год будет заслушивать отчет председателя Высшей аудиторской палаты (сейчас этот орган называется Счетным комитетом) и вправе отклонить любой проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект будет считаться непринятым и будет возвращен разработчику.

Сенат больше не сможет принимать законы, а лишь одобрять уже принятые мажилисом законопроекты (или не одобрять и отправлял обратно).

В списке избирателей сейчас 11 695 439 граждан. Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины.