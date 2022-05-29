Написанные маслом картины и карандашные наброски члена Союза художников РК, одного из самых известных живописцев Костанайской области размещены на двух этажах картинной галереи. Но даже такая большая экспозиция вместила не все произведения мэтра.

Николай Торшин всегда следует канонам классической живописи. Его картины, написанные в реалистической манере, не допускают разночтений и толкований. На то он и реализм, чтобы берёза была берёзой, река – рекой, дом – домом, люди имели узнаваемый облик и весь мир был таким, как мы его видим, находясь здесь, в нашем родном измерении.

"Туча", холст, масло

"Этюд. Зима", холст, масло

Кто-то может сказать, что это скучно? Отнюдь нет. Реализм никогда не выйдет из моды, потому что он вне моды. Роскошные торшинские пейзажи могут украсить любой интерьер, и любоваться ими не надоест никогда. Разве может надоесть настоящая красота?

"Птица счастья", картон, масло

"Моя мама", холст, масло

"Этюд. Март", холст, масло

"Утро в деревне", холст, масло

А карандашные рисунки мастера - это отдельная тема. Там и портреты, и милые бытовые сценки, и эскизы будущих пейзажных полотен.

"Птички", бумага, карандаш

Совершенно неожиданно среди набросков Торшина проявилась анималистическая тема. С этой стороны, наверное, мало кто знает мастера. Но, тем не менее, чудесные рисунки птиц, вполне обоснованно дополнили экспозицию, как ещё одно свидетельство его чистой любви к природе и её созданиям. Хороший, интересный человек не может не любить природу.

Автопортреты: 1960 г. (холст, масло), 2003 г. (бумага, карандаш), 1962 г. (картон, масло)

Самого Торшина любят все, кто его знает и кто просто видел его на других выставках. Он всегда находит добрые слова для своих коллег, никогда не говорит банальности, его интересно слушать, Торшин – это личность практически эпического масштаба в культурной жизни нашего города. Его творчество удостоено заслуженных наград: премии «Казына» костанайского Клуба меценатов, нагрудного знака «Мәдениет саласының үздегі», медали «Астана», почётного нагрудного знака «Кұрмет» Союза художников столицы.

"Теплый дождь", бумага, карандаш

В день открытия выставки «Щедрая кисть мастера» председатель костанайской организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ вручил мэтру очередную награду – почётную медаль от Союза художников РК.

- Николай Васильевич – аксакал нашей организации, - сказал Быков, - Он стоял у истоков художественной жизни нашей области. Он большой труженик, мы надеемся, это не последняя его выставка и не последняя награда.

Все выступавшие на церемонии открытия говорили о художнике с искренней любовью, и это понятно. Даже единожды увидев и услышав, его уже нельзя забыть или с кем-то перепутать.

Вопреки солидному возрасту – 85 лет - он сохранил просто кинематографическую красоту, прямую осанку, молодой блеск небесно-голубых глаз, ясный ум, чувство юмора и неугасающий интерес к жизни.

"Карагач. Улица Гагарина", бумага, карандаш, 2011 г.

"Была страна, дружба и братство", бумага, карандаш, 2021 г.

А ещё у Торшина есть такая черта, как щедрость. Не напускная, а та, что идёт от души. Он часто дарит свои картины людям, которым эти полотна понравились. Даже на этой выставке две картины запросто ушли в «народ». Одну мастер подарил журналисту Николаю Стадниченко, вторую – замечательной пианистке и аккордеонистке Ларисе Сергазиной. Целую коллекцию своих работ мастер передал начальной школе, расположившейся в бывшем здании художественных мастерских. Теперь там открыт кабинет имени Николая Васильевича, который дети и педагоги называют «музей имени Торшина».

Этюды, картон, масло

"Лесная горка", холст, масло

И ещё такой удивительный факт. Все, кто бывал в картинной галерее, видели в зале на первом этаже фортепиано. Иногда в церемонии открытия выставок вплетаются мелодии, исполняемые музыкантами на этом инструменте. Как рассказала директор галереи, Сая Калинова, это пианино – подарок Торшина.

- Когда галерея открывалась, пришёл я сюда, посмотрел, чувствую - чего-то не хватает, - поделился воспоминанием Николай Васильевич. – Подумал, решил, что здесь должна быть музыка.

Решил и подарил. От чистого сердца большого мастера своего дела и доброго, душевного человека. Такие маленькие детали из жизни очень хорошо дополняют общую картину впечатлений от творчества любого человека искусства. Сразу становится понятна причина гармонии, наполняющей его произведения. Он и сам гармоничен – личность, в которой удивительно сочетаются внешняя и внутренняя красота, сдобренные природным талантом и неиссякающим трудолюбием.

"Гость из Вселенной", холст, масло

"Портрет девушки", бумага, карандаш

"Портрет Вали", бумага, карандаш

На эту выставку нужно идти всем, чья душа тянется к красоте. Сделать это можно будет в течение месяца.

Этюды, картон, масло

Этюд, картон, масло

Фото Ксении РЕБИК