Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума государств - членов ЕАЭС, на котором заявил, что Казахстан является и будет сторонником развития евразийской интеграции на деловой основе. Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов в интервью корреспонденту Tengrinews.kz отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС должно выстраиваться в рамках сбалансированной внешней политики.

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"Для начала я хотел бы подчеркнуть, что Казахстан всегда стоял и стоит на позиции, что экономический союз для нас - это только экономика, и не стоит политизировать наше сотрудничество", - считает спикер.

По его мнению, не стоит спекулировать на этом вопросе, потому как для Казахстана суверенитет и независимость незыблемы.

"Я не знаю, о каком национальном эгоизме обсуждалось на саммите, по крайней мере, это не должно касаться Казахстана. Мы всегда стоим на позиции взаимовыгодного и взаимно уважительного сотрудничества. И в целом надо оперировать цифрами, а не голословными утверждениями. В этом направлении, несмотря на непростую экономическую и эпидемиологическую ситуацию, товарооборот Казахстана в 2021 году в целом вырос на 17,4 процента, в сравнении с предыдущим годом, и достиг 101,5 миллиарда долларов", - добавил Еркин Тукумов.

Эксперт отметил, что значительная часть товарооборота Казахстана, около ее четверти, приходится на страны ЕАЭС.

"По итогам 2021 года, он составил 26,1 миллиарда долларов, что на 28 процентов больше, чем за 2020 год. По последним данным Бюро национальной статистики, за январь–март 2022 года товарооборот составил 5,6 миллиарда, что на 11 процентов выше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом основная доля в торговле Казахстана в рамках ЕАЭС приходится на Россию. В данном направлении объем торговли также вырос на 29,1 процента", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что объем торговли увеличился и с остальными странами ЕАЭС.

"К примеру, с Кыргызстаном - на 14,4 процента, с Беларусью - на 15,7 процента, с Арменией - на 34,1 процента. Это также говорит о росте экспортного потенциала Казахстана, где значительное внимание уделяется диверсификации экономики, производству готовой продукции. Важно отметить, что ЕАЭС за последние годы добился прогресса в торговле услугами, либерализации различных кластеров, включая рекламу, туризм и исследования. Возможность расширения спектра клиентуры отечественных компаний позитивно влияет на их доходность и конкурентоспособность. Это было четко выражено во время пандемии, когда многие услуги начали переходить в онлайн и до сих пор имеют свою актуальность", - прокомментировал Еркин Тукумов.

Отмечая отсутствие в странах ЕАЭС ограничительных мер для передвижения рабочей силы, спикер высказался и о направлениях в сотрудничестве ЕАЭС.

"Если речь идет о высококвалифицированной рабочей силе, а именно в IT, инженеров, дизайнеров, то я не вижу проблем, это выгодно Казахстану, как, впрочем, и любой другой стране мира. США, передовая экономика мира растет в том числе и за счет постоянного притока рабочей силы. Сегодня как никогда идет борьба за мозги. Социальная мобильность – это общемировой тренд. Развитые страны конвертируют такой поток человеческого капитала в социально-экономический рост. Поэтому важно уже сейчас сформировать комфортную инвестиционную среду для релокаций иностранного субъектов бизнеса с учетом текущих геополитических условий и одновременно фокусироваться на повышение нашего человеческого капитала", - добавил он.

Эксперт считает, что в текущих реалиях важно уделять внимание укреплению физических связей с другими регионами посредством совершенствования трансконтинентальных коридоров.

"Важно расширять межрегиональные партнерские связи. Геоэкономическое положение нашего интеграционного объединения привлекает многие страны. К примеру, на заседании Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев объявил о начале переговоров о свободной торговле между союзом и Индонезией. Кроме того, переговорные процессы ведутся с Индией. Таким образом, я бы хотел еще раз подчеркнуть, что надо сосредоточиться на экономических выгодах сотрудничества, не политизировать процесс ЕАЭС и рассматривать этот проект как возможность сотрудничества и с другими регионами мира", - резюмировал Еркин Тукумов.

Ранее Глава государства напомнил, что ЕАЭС был создан для того, чтобы обеспечить надлежащие условия для развития международной торговли участниками объединения.