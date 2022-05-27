Об этом сделал сообщение председатель областного общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ. Он выступил сегодня, 27 мая, на сессии областного маслихата, на которой депутаты утверждали отчет об исполнении бюджета за 2021 год.

- В Бюджетном кодексе, в статье 129, отмечено, что вместе с годовым отчетом рассматривается и аналитический отчет, который в том числе должен содержать информацию о достижении целевых индикаторов Плана развития области, показатели прямых и конечных результатов местных бюджетных программ. Именно эти показатели определяют эффективность использования бюджетных средств, что в последнее время становится главным критиерием в оценке работы государственных органов любого уровня, - сказал Бектурганов. - То есть, нам надо понять, какие положительные изменения произошли в той или иной отрасли после использования администраторами бюджетных программ средств налогоплательщиков. Поскольку по полученным нами данным было сложно выявить объективную картину того, насколько эффективно использовались бюджетные средства, пришлось обратиться к открытым источникам - сайтам областных управлений, где администраторы бюджетных программ размещают информацию о своих планах, программах, ходе освоения средств и достижения результатов.

Как отметил спикер, поиск на многих сайтах показал формальное отношение госорганов к этому вопросу. В разделах «бюджет» у кого-то вообще нет документов, у кого-то они бессодержательны.

- У двух управлений - экономики и бюджетного планирования, строительства, архитектуры и градостроительства - разделы «бюджетная отчетность» или «отчет по исполнению бюджета» вообще отсутствуют, - привел примеры Бектурганов. - Это если говорить только о внешнем облике разделов, которые должны предоставлять гражданам информацию о важнейшей стороне работы госорганов. Если же говорить о внутреннем содержании документов, которые находятся в разделах “бюджет", то здесь ситуация не лучше, если не хуже. На сайте управления сельского хозяйства и земельных отношений в подпапке «бюджет» имеются 4 раздела. В первом, который называется «Бюджет на стадии планирования», только один файл - план финансирования администратора бюджетных программ по платежам. И то на 2020 год. В разделе «Отчет по исполнению бюджета» лишь два одинаковых документа - перечень субъектов, получивших инвестиционные субсидии за 4-й квартал 2020 года. В списке 1 111 хозяйствующих субъектов. Больше никакой информации нет. Нет даже отчета по использованию бюджетных средств, которые были выделены управлению на развитие АПК, не говоря уж об эффективности использования средств налогоплательщиков. В разделе «Бюджетные программы» есть файл «Бюджетная программа 741 ГУ "Управление сельского хозяйства"... на 2020 — 2022 год», в котором заполнены только плановые цифры. И то на 2020 год. Напоминаю, что 2021 закончился и почти два квартала 2022-го. Остальные файлы - это, как правило, изменения в приказах. Возможно, результативность работы госорганов выше, чем об этом можно судить по документам, размещенным или не размещенным в открытых источниках. Тем более хотелось бы информировать об этом население. Мы же реально видим, сколько за последний год сделано в регионе. Почему эти показатели не отражены на сайтах?

Общественный совет рекомендовал определить уполномоченный орган, который разработает единые требования по размещению информации на сайтах в разделе «Бюджет» и будет контролировать их выполнение.