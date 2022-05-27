К публичному информированию об освоении бюджета госорганы в Костанайской области относятся как к пустой формальности
Об этом сделал сообщение председатель областного общественного совета Серик БЕКТУРГАНОВ. Он выступил сегодня, 27 мая, на сессии областного маслихата, на которой депутаты утверждали отчет об исполнении бюджета за 2021 год.
- В Бюджетном кодексе, в статье 129, отмечено, что вместе с годовым отчетом рассматривается и аналитический отчет, который в том числе должен содержать информацию о достижении целевых индикаторов Плана развития области, показатели прямых и конечных результатов местных бюджетных программ. Именно эти показатели определяют эффективность использования бюджетных средств, что в последнее время становится главным критиерием в оценке работы государственных органов любого уровня, - сказал Бектурганов. - То есть, нам надо понять, какие положительные изменения произошли в той или иной отрасли после использования администраторами бюджетных программ средств налогоплательщиков. Поскольку по полученным нами данным было сложно выявить объективную картину того, насколько эффективно использовались бюджетные средства, пришлось обратиться к открытым источникам - сайтам областных управлений, где администраторы бюджетных программ размещают информацию о своих планах, программах, ходе освоения средств и достижения результатов.
Как отметил спикер, поиск на многих сайтах показал формальное отношение госорганов к этому вопросу. В разделах «бюджет» у кого-то вообще нет документов, у кого-то они бессодержательны.
- У двух управлений - экономики и бюджетного планирования, строительства, архитектуры и градостроительства - разделы «бюджетная отчетность» или «отчет по исполнению бюджета» вообще отсутствуют, - привел примеры Бектурганов. - Это если говорить только о внешнем облике разделов, которые должны предоставлять гражданам информацию о важнейшей стороне работы госорганов. Если же говорить о внутреннем содержании документов, которые находятся в разделах “бюджет", то здесь ситуация не лучше, если не хуже. На сайте управления сельского хозяйства и земельных отношений в подпапке «бюджет» имеются 4 раздела. В первом, который называется «Бюджет на стадии планирования», только один файл - план финансирования администратора бюджетных программ по платежам. И то на 2020 год. В разделе «Отчет по исполнению бюджета» лишь два одинаковых документа - перечень субъектов, получивших инвестиционные субсидии за 4-й квартал 2020 года. В списке 1 111 хозяйствующих субъектов. Больше никакой информации нет. Нет даже отчета по использованию бюджетных средств, которые были выделены управлению на развитие АПК, не говоря уж об эффективности использования средств налогоплательщиков. В разделе «Бюджетные программы» есть файл «Бюджетная программа 741 ГУ "Управление сельского хозяйства"... на 2020 — 2022 год», в котором заполнены только плановые цифры. И то на 2020 год. Напоминаю, что 2021 закончился и почти два квартала 2022-го. Остальные файлы - это, как правило, изменения в приказах. Возможно, результативность работы госорганов выше, чем об этом можно судить по документам, размещенным или не размещенным в открытых источниках. Тем более хотелось бы информировать об этом население. Мы же реально видим, сколько за последний год сделано в регионе. Почему эти показатели не отражены на сайтах?
Общественный совет рекомендовал определить уполномоченный орган, который разработает единые требования по размещению информации на сайтах в разделе «Бюджет» и будет контролировать их выполнение.
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