В мае экоактивисты Рудного в очередной раз пытались поднять вопрос о незаконном и варварском захоронении мусора в лесопосадках между улицей Парковой и рекой Тобол за медицинским центром «Евразия» и домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Как обычно, из этого ничего не получилось. «Нарушений не обнаружилось».

А ведь всю эту территорию можно превратить в великолепную зону отдыха для рудничан

«Не обнаружилось» несмотря на то, что абсолютно все в городе знают - в этих лесопосадках много лет закапывают мусор, который свозится с территории города, и сжигаются «отходы» после проведения обрезки деревьев, растущих на территории города.

А в этом году, после очередной вспышки скандала на эту тему, въезды на территорию посадок просто перекопали. Зачем – понять невозможно. Этими проездами пользовались в основном рыбаки, проезжающие из города порыбачить на Тоболе, и просто любители провести время на природе. Запретов на рыбалку в этом районе никто не объявлял. Устраивать пикники тоже не запрещали…

Вот так выглядит эта территория с высоты примерно два километра:

Видно невооружённым глазом, что на поверхности помойки даже трава толком расти не может.

Так смотрится перекоп дороги за домом-интернатом со стороны посадок:

Примерно так же выглядят перекопы в районе медцентра «Евразия».

А это – перекоп перед домом-интернатом:

Справа виден бетонный забор с открытыми воротами, огораживающий территорию городского ГКП ТОО «Рахат-2018», призванного, в числе прочего, производить уборку городских улиц. Оно же занимается и обрезкой деревьев.

А вот как на местности выглядит место, где сжигают «отходы» деревьев после обрезки:

Очередной «костёр» почти готов

Вот и очередная же порция «дров»:

Проехать сюда машина могла только через территорию ТОО «Рахат-2018»

А сейчас два фото из серии «найди разницу»:

Первое, взятое с сайта Яндекс-карты, сделано в 2020 году.

Второе, взятое с сервиса Google Earth Pro, сделано в 2022 году.

Только при большом и сильном желании «не обнаружить нарушений» можно «не увидеть» разницу. Фото мусора, послужившего поводом для возмущения эко-активистов, можно увидеть на сайте ИА Город, в статье «Операция «нас здесь не было» прошла успешно».

А вот так выглядит место захоронения мусора после сигнала в полицию (красный круг справа на фото):

Как видим, даже растущие деревья - не помеха для сокрытия следов «уборки»

А это – вид «отвала» (красный овал внизу снимков) с земли:

Высота насыпи – около двух метров

Вот ещё:

Сложно обнаружить нарушения, правда?

Просто любопытно: какую площадь создатели этой помойки запланировали использовать под неё в будущем? Хотят дойти до берега Тобола?

А ведь всю эту территорию, если подходить к делу по-человечески, а не по-чиновничьи равнодушно, можно превратить в великолепную лесо-парковую зону отдыха для рудничан.

Сюда бы обратить своё внимание руководству ССГПО в рамках социально-инфраструктурных проектов в качестве компенсации вреда, наносимого здоровью жителей Рудного… Есть у градообразующего предприятия такая обязанность…

Технически сделать это совершенно несложно. Да и обойдётся, я думаю, значительно дешевле, нежели строительство того же здания «Жастар сарайы» в Костанае за 2 млрд тенге.

Почистить посадки от сухостоя и густой дикой поросли (чтобы в них не могли устраивать свои лёжки бомжи);

Ликвидировать помойку и пожарище, рекультивировать землю на их месте;

Расчистить аллеи, оформить их для прогулок - посыпать дорожки крупным песком или мелким щебнем;

Построить вело- и роликовые дорожки для детей и взрослых;

Зимой на месте вело- и роликовых дорожек оформлять лыжные трассы;

Организовать лодочную станцию для водных прогулок по реке;

Построить нормальные дороги с бордюрами и тротуарами на месте существующих проездов;

Провести электричество - установить освещение;

В «комплекте» с лодочной станцией можно расчистить и, где надо, углубить протоки между основным руслом и старицей в районе «старого» пляжа в МЖК…

Список можно продолжить…

Пруд расчистить, облагородить и поселить там лебедей…

В сосновые посадки запустить белок…

Остров напротив «старого» пляжа выделить исключительно для пикников. С соответствующим оформлением.

Восстановить «старый» пляж. Об этом давно мечтают горожане.

Всё зависит от фантазии и щедрости (ответственности) устроителей.

Остаётся только определиться, что для города нужнее – помойка или парк?

Но для поиска правильного ответа на этот вопрос нужно перестать относиться к Рудному, как к вахтовому посёлку, и поставить перед собой цель превратить его в уютный, комфортный для жизни город.