По прогнозу синоптиков, в субботу, 28 мая, на территории региона будет облачно, на севере и западе ожидаются дождь, гроза и град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем на севере и западе порывы 15-20 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ

Температура ночью от минус 2 градусов до плюс 7 градусов, на юге плюс 10 градусов. На западе - 2 градуса ниже нуля. Днем 18...23 градусов, на юге 26 градусов.

- В субботу в Костанае днем дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью плюс 3...7 градусов, днем 21...27 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ.

В воскресенье, 29 мая, и в понедельник, 30 мая, днем на севере и востоке области ожидаются дождь и гроза, ветер юго-западный и западный 9-14 м/с. Днем на севере и востоке региона ветер усилится до 15-20 м/с. Температура ночью - плюс 2...7 градусов, на юге области 10 градусов, на западе - минус 2 градуса. Днем 23...28 градусов, на юге 31 градус.

В Костанае воскресенье пройдет без осадков, но в понедельник - снова дождь и гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем 30 мая порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 5...7 градусов, днем 23...25 градусов.