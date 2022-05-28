Сразу в трех областях Казахстана на автотрассах патрулируют полицейские машины, оснащенные специальными камерами, фиксирующими нарушения скоростного режима. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в Министерстве внутренних дел.

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По данным ведомства, на сегодня в стране насчитывается 22 патрульных авто, на которых установлены специальные комплексы камер. Из них 14 - в Карагандинской области, шесть - в Костанайской, два - в Акмолинской. Они на ходу выявляют нарушение правил дорожного движения и тут же автоматически отправляют данные в единый республиканский центр.

"Сведения передаются в "Единый реестр административных правонарушений" при Генпрокуратуре. Весь процесс формирования и передачи данных в централизованную систему полностью автоматизирован. Это исключает воздействие человеческого фактора на объективность, точность и полноту полученных данных", - рассказали в МВД.

Отмечается, что с начала года данными комплексами было выявлено более 11 тысяч нарушений скоростного режима.

"Весь исполнительный функционал комплексов, устанавливаемых в патрульных машинах, полностью автоматизирован. При этом у сотрудников отсутствует возможность внесения корректировок, искажения либо удаления зафиксированных фото- и видеоданных, распознанных номерных знаков, выявленных нарушений скоростного режима", - добавили в министерстве.

Ранее в МВД призвали соблюдать на трассах скоростной режим не только при виде патрульных машин, но и на постоянной основе.

"Иногда водители сбрасывают скорость при виде патрульного авто, но когда проезжают мимо, начинают нарушать скоростной режим и давят на газ. Я бы хотел обратить внимание водителей: это ваша жизнь. Не только полиции нужно, это вам нужно. Вы ответственны не только за себя, но и за других водителей на дороге. Вы должны правильно понимать: и патрульные машины будут с камерами, и полиция будет работать, но прежде всего это ваша жизнь", - отмечал глава Комитета административной полиции МВД Атыгай Арыстанов.