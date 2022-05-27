Сегодня, 27 мая, сессия областного маслихата утвердила отчет исполнительной власти по освоению бюджета. В приоритете, как обычно, была социальная сфера, на которую ушло 45% средств областной казны.

Основными источниками формирования доходной части областного бюджета являются поступления из бюджета республиканского - субвенции и целевые трансферты, которые в прошлом году суммарно составили 255 млрд тенге, или 67, 9% от общего объема поступлений. А он в целом был равен 375,5 млрд тенге.

- Сверх плана поступило 5,3 млрд тенге. Рост по сравнению с прошлым годом составил 5,4%, или почти на 20 млрд тенге, - отметил в отчете заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ.

Большие или маленькие это деньги, можно понять, вспомнив, например, что так и не завершенный ремонт областной детской больницы планировалось провести на 1,2 млрд тенге, а на 2,6 млрд тенге сейчас в Костанае ведут средний ремонт 16 улиц и 24 проездов.

Собственные доходы области в общем объеме бюджетных поступлений составили 4,12%, или 15 млрд тенге.

Что касается расходной части, то она составила 375,7 млрд тенге и освоена была на 99,9%. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились почти на 23 млрд тенге.

- Областной бюджет является социально ориентированным, - отметил Спанов, - в структуре расходов доля на социальную сферу - почти 45%, или 168,5 млрд тенге с ростом (относительно 2020 г.) почти на 40 млрд тенге. На соцзащиту было выделено более 12 млрд тенге, в том числе на адресную социальную помощь более чем 25 000 граждан около 2 млрд тенге, 708 млн тенге - на поддержку инвалидов. На обеспечение качества услуг здравоохранения из общей суммы расходов, которая составила 15,6 млрд тенге, около 6 млрд было направлено на укрепление материально-технической базы и ремонт объектов медицины, а на капитальные ремонты и укрепление оснащения объектов образования - около 6 млрд тенге.

Помимо социальных расходов значительная доля бюджетных средств - около 145 млрд тенге, почти 39% - была направлена в реальный сектор экономики. Здесь расходы на ЖКХ составили 50,9 млрд тенге, что больше прошлогоднего почти на миллиард. В этой сумме 6,9 млрд - на строительство жилья, на подведение инженерных коммуникаций к нему - 9,4 млрд тенге, на развитие системы водоснабже6ния - 14,6 млрд тенге, а также на развитие газотранспортной и теплоэнергетической систем - 8,6 млрд тенге.

Расходы на сельское хозяйство составили 46,5 млрд тенге с ростом более 500 млн. тенге

На совершенствование транспортной инфраструктуры - почти 18 млрд тенге. На развитие предпринимательства - чуть более 29 млрд тенге, на оборону, общественный порядок и и безопасность -16,4 млрд.

По словам заместителя акима области, были «исполнены все планы и достигнуты все цели, поставленные перед бюджетом области».