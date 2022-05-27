В Казахстане приостановили выдачу иностранцам индивидуального идентификационного номера (ИИН) на портале eGov.kz, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

На портале электронного правительства появилось соответствующее сообщение. Отмечается, что формирование ИИН приостанавливается только для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся в стране.

Планируемый срок возобновления доступности услуги - 1 октября 2022 года.

Иностранцы по-прежнему могут получить индивидуальный идентификационный номер в центрах обслуживания населения (ЦОНах) Казахстана.

"Услуга получения индивидуального идентификационного номера для иностранных граждан доступна во всех ЦОНах страны", - сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".

ИИН необходим для обращения в госорганы и открытия банковских счетов. Его можно получить, оставаясь гражданином другой страны. ИИН не является ни видом на жительство, ни гражданством.

Ранее сообщалось, что казахстанские банки ужесточили правила получения платежных карт для россиян, опасаясь, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям против них со стороны западных стран.