На приближающемся к завершению в Финляндии чемпионате мира по хоккею с шайбой в двух городах - Тампере и Хельсинки - прошли первые матчи стадии плей-офф. В четвертьфинале встретились сборные, занявшие в своих группах места с первого по четвертое.

Сборная США в четвертьфинале чемпионата мира выбила из турнира лучшую команду группового этапа сборную Швейцарии / Фото championat.com

Досрочно гарантировавшая себе первое место в группе «А» сборная Швейцарии в четвертьфинале играла с занявшей в группе «В» четвертое место сборной США. В полуфинал вышли американские хоккеисты, забросившие три безответные шайбы в ворота ставшей единственной на групповом этапе командой, одержавшей семь побед в семи встречах, в том числе и над сборной Казахстана (3:2), - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Победители группы «В» олимпийские чемпионы хоккеисты Финляндии в четвертьфинале встречались со сборной Словакии, которая завоевала путевку в плей-офф лишь в заключительном туре группового этапа, разгромив своего основного конкурента команду Дании (7:1). Уступая после 15 минут первого периода со счетом 0:2, финские хоккеисты сумели переломить ход поединка и одержали волевую победу - 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

Финишировавшая второй в группе «А» сборная Германии за путевку в полуфинал боролась с третьей командой другой группы - сборной Чехии. Чешские хоккеисты здорово провели первый период, забросив две шайбы в большинстве. Во втором периоде они упрочили лидерство благодаря еще одной заброшенной в большинстве шайбе и в итоге одержали победу - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Вторая команда группы «В» сборная Швеции в четвертьфинальном поединке с занявшей третье место в группе «А» командой Канады уже к середине второго периода уверенно вела в счете - 3:0. Причем во второй двадцатиминутке шведы отличились после единственного за весь период броска, в то время как канадцы смогли нанести 19 бросков по воротам. Но в третьем периоде «кленовые листья» все же отыграли три шайбы и в овертайме оставили «Тре крунур» без полуфинала - 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0). Сборная же Канады в седьмой раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, добиваясь этого с 2018 года только благодаря победам в овертаймах.

Согласно положению чемпионата мира, одну полуфинальную пару из квартета вышедших в эту стадию команд должны были составить сборная, имеющая лучшие показатели по итогам группового этапа, и сборная с худшими показателями. Такими сборными стали игравшие в одной группе команды Финляндии и США. Кстати, на групповом этапе сильнее были финские хоккеисты - 4:1.

За вторую путевку в финал поведут борьбу действующие чемпионы мира хоккеисты Канады и сборная Чехии.

Оба полуфинальных матча пройдут в Тампере на «Нокиа-Арене» в субботу, 28 мая. Матч Финляндия - США начнется в 17:20, а поединок Канада - Чехия в 21:20.

В случае ничейного результата в основное время поединок продолжится в овертайме в формате «три на три», который будет длиться 10 минут или до первой заброшенной шайбы. В случае сохранения ничейного результата победитель будет определяться в серии буллитов.