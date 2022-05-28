Праздник Великой Победы прошел в Костанае почти в привычном формате. Почти, потому что был отменен парад. И не только у нас, его отменили повсеместно в Казахстане. Спикер мажилиса с некоторым раздражением заметил, что лучше эти расходы потратят на ветеранов. Правда, возник вопрос: а какие расходы на парад? Военные наденут имеющуюся у них парадную форму, есть штатные оркестры в частях и в городах. Собственно, и все. Нашли же 16 млрд на референдум, ценность которого для населения никто и не обсуждал. Мы не можем процесс перераспределения полномочий между ветвями власти назвать судьбоносным, просто он таковым не является. Но деньги нашлись.

Вернемся к прошедшему празднику. Передо мной лежит письмо 72-летнего ветерана труда, жителя с. Садчиковка Александра Васильевича Шерудило: «Я полвека живу здесь, и все мы трепетно относимся к памяти воинов, не вернувшихся с войны в родное село, а их более 300 человек. На их примере воспитывается население и в первую очередь - подрастающее поколение, прививаем им патриотизм, память о погибших, уважение к старшему поколению. Мне непонятно, что случилось в этом году. Акимом Садчиковки были запрещены торжества, не было обычного объявления у магазина, не было микрофона, тематического и музыкального оформления, запретили участие в митинге школьников. Митинг проводили библиотекарь и работник ДК. Аким стоял в стороне, жителей села не поздравил, все закончилось за 10 минут. Я подошел к акиму и спросил, чем объяснить такое неуважение к святому празднику, он ответил: «Я выполняю приказ!» Пояснять, чей приказ, не стал и быстро уехал. На выборах акима я голосовал за него, а сейчас глубоко разочарован».

В Садчиковку я попал впервые, проехал по ней вместе с акимом Нурланом Айтмагамбетовым, молодым, энергичным парнем. Поселком он явно гордился, практически всех знает в лицо, думает о будущем селян. В поселке ни одного заброшенного или неухоженного дома, две главные улицы скоро закроют асфальтом. Но вот позицию по празднику до конца объяснить не смог. Объявление о митинге якобы разместил в «Инстаграме». Кто хотел, пришли, школьников не приглашал, школа ему не подчиняется, тружеников тыла, а их в поселке 26, многие неходячие, лично объехал по домам, поздравил, вручил подарки. Люди были благодарны. Что касается разногласий в оценке формата проведения митинга с Александром Шерудило: «Мы здесь друг друга немного не поняли...»

В местной школе, а находится она в отличном состоянии, сотрудники сообщили, что была рекомендация от руководства районного отдела образования - детей к мероприятию не привлекать, военную форму и пилотки не надевать, ленточки только голубые. Накануне праздника подобные рекомендации шли и из Министерства образования и науки. На вопрос о происхождении голубой ленточки замминистра сообщила, что это символ Победы независимого Казахстана в Великой Отечественной войне.

Замечательно, хотя независимый Казахстан появился на карте мира после окончания войны.

Приведенные «недоразумения» не возникли сами по себе или случайно. Здесь просматривается знаковый почерк заокеанских спецов по идеологическим диверсиям. Никаких лобовых атак, мы видим вымарывание из нашего сознания исторической памяти, фактов и личностей, откровенное извращение событий, присваивание себе чужих побед.

И в нашей стране полно людей, торгующих памятью о своих дедах и прадедах, ценой своей жизни отстоявших мирное небо над нашей головой.

Обращаюсь к нашим спецслужбам - найдите авторов рекомендаций по выхолащиванию Дня Победы, в их действиях нет случайностей и ссылок на какие-то обстоятельства типа сильного ветра, ставшего препятствием кое-кому для проведения митинга. За всеми случайностями и «стечениями обстоятельств» стоит осознанный умысел и циничный расчет. И эта публика работает точно не в интересах страны. У нее собственные интересы, грязные и корыстные. А общая задача всех, кто считает себя патриотом Родины, вывести этих подонков на чистую воду. У спецслужб есть реальный шанс реабилитироваться перед обществом за январские «косяки».