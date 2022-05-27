Оператор утилизационного сбора "Жасыл даму" открыл прием заявок на возврат переплаты за утилизационный сбор, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"На сегодня завершены технические работы на официальном сайте recycle.kz. Доступ в личный кабинет открыт с 25 мая. Физические и юридические лица, подавшие заявку после 14 мая включительно по старым ставкам, смогут вернуть излишне уплаченную сумму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для этого необходимо подать заявление через электронную платформу E-otinish, подписав его электронной цифровой подписью.

"В заявлении необходимо указать номер заявки, реквизиты счета для осуществления возврата с приложением платежного поручения", - добавили в компании.

Напомним, новые сниженные ставки утилизационного сбора в Казахстане вступили в силу с 14 мая. Согласно актуальной формуле расчетов утилизационный сбор напрямую зависит от объема двигателя автотранспорта, с новыми размерами платежей можно ознакомиться по ссылке.