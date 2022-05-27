В Казахстане утвердили Типовые правила содержания и выгула домашних животных, собщает Sputnik.

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Согласно приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов от 20 мая, теперь не допускается содержать домашних животных на лестничных площадках, чердаках и в подвалах.

Документ вводится в действие 23 июля, правила распространяются на всю территорию страны. К требованиям по содержанию животных относятся:

- условия содержания животных, которые должны соответствовать их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям, удовлетворять их естественные потребности;

- обеспечение профилактики, диагностики, лечения и ликвидации болезней животных в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарии.

Владельцы или ответственные лица должны обеспечивать домашним животным условия, не допускающие причинение беспокойства, возникновение опасности здоровья людей и животных или иной вред окружающим.

Согласно новым правилам, не допускается содержание питомца:

1. в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;

2. в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);

3. на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);

4. в кухнях и коридорах общежитий.

При выгуле домашних животных должны соблюдаться такие требования:

1. выгул домашнего животного осуществляется на поводке не более 2 м без намордника в местах выгула, при этом владелец животного имеет при себе намордник и при необходимости надевает на собаку;

2. своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местным акиматом;

3. производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим;

4. при переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок до 1,5 м;

5. при отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок не более 1,5 м;

6. оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке не превышающего 1,5 м, рядом со зданием на время, пока владелец находится внутри здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасность для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.

Напомним, в марте этого года вступил в действие закон "Об ответственном обращении с животными". Кроме того, Минэкологии разработало проекты НПА, регулирующие правила содержания и выгула домашних животных, учета, перевозки, перечень домашних животных, подлежащих учету, перечень животных, запрещенных к содержанию в жилищах, и домашних животных, требующих особой ответственности владельца.