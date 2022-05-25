Традиционная линейка в средней школе № 5 им. Момышулы прошла сегодня, 25 мая, по уставу: с маршем, своим гимном и вальсом выпускников.





Всего в этом году в Костанае последние звонки прозвучали для 1 068 выпускников, из них 42 претендуют на «Алтын белгі», 49 - на аттестат с отличием. В школе № 5 выпускается 41 ученик, в том числе 21 - из кадетского класса.





На линейку ученикии кадетских классов промаршировали строевым шагом. Поздравить их пришел аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.





- Этот год знаменателен для 5-й школы тем, что кадетскому движению исполняется 20 лет, - отметил он. - Это солидный срок, хороший возраст. Из этой школы вышло более 600 выпускников-кадетов, из них более сотни стали военными или связали свою жизнь с военной профессией и теперь достойно представляют наш город, область, страну в целом, где бы они не служили. Это хорошая традиция. Основоположником кадетского движения являлся Иван Иванович Черкасов, который сегодня здесь. Мы хорошо знаем этого человека как патриота, настоящего фаната этого дела. Кадеты - это украшение городских школ, потому что любое городское мероприятие не обходится без кадетов, особенно 9 мая. Вы активно принимаете участие, вас видно, когда вы идете в школу и из нее. И думаю, это действительно дисциплинирует молодое поколение, хороший стимул и мотивация для ваших учеников. Поздравляю с этим особым праздником! Всем желаю успехов и здоровья, а выпускникам - ақ жол!

Но сначала выпускникам нужно сдать ЕНТ, которое с этого года можно пройти два раза. В Костанае тестирование началась 16 мая.





- Всем выпускникам желаю успехов, здоровья, - добавил для «НГ» Жундубаев. - Перед ними стоит большой выбор, где дальше учиться, работать или пойдут в армию. Что бы они не выбрали, это должен быть выбор молодых. И самое главное - чтобы они были достойными гражданами нашей страны, работали во благо своей родины.





Коллективу школы аким вручил денежный сертификат и благодарственное письмо "за весомый вклад в развитие системы образования и патриотическое воспитание подрастающего поколения в рамках 20-летия кадетского движения и Года детей".

- Вы - наш шестнадцатый выпуск, - сказала директор школы Жанар ЕРДЕНОВА. - Господа кадеты, впереди много неизведанных дорог, много надежд и мечтаний. Я вам желаю, чтобы вы наметили себе цель и следовали к этой цели, самыми правильными путями. С честью несите звание выпускника школы № 5 имени Бауыржана Момышулы. В добрый путь, выпускники!





Выпускники выражали благодарность школе и учителям за то, что помогли найти дорогу в жизни, говорили, что школа стала вторым домом, а учителя - старшими наставниками. Прощались с учителями и не смогли сдержать слез.





Линейка завершилась кадетским вальсом.





- Дай бог, чтобы у них о нас сложились хорошие впечатления, чтобы помнили, вспоминали, - поделилась с "НГ" хореограф Анастасия ФАТХУТДИНОВА. - Все, кто в кадеты приходит, обязательно должен уметь танцевать вальс. Мне очень приятно, я им такие вещи даю на всю жизнь. Мы учим, ругаем за оплошности, все строго, но когда настает момент разлуки и они уходят, мы плачем. И сегодня прослезились. Все переворачивается. Думаем, можно было в каком-то случает по другому поступить. Пусть все у них сложится, сбудутся желания и мечты.



А завтра, 26 мая, утром будут набиратьновых учеников кадетских классов.



- На погонах кадеты сейчас носят «БМ», что означает - кадет школы Бауыржана Момышулы, - рассказал "НГ" полковник запаса, преподаватель-организатор начальной военной и технологической подготовки Султан ИШИКЕЕВ. - После занятий учатся строевой, огневой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, основам безопасности жизнедеятельности. Изучают, какие есть виды оружия: биологическое, бактериологическое и так далее. Изучаем средства защиты органов дыхания и кожи. Когда наши учащиеся проходят все этапы обучения от пятого до одиннадцатого класса, тогда по утвержденной программе они уже считаются готовыми.