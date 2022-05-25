По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 мая, на большей части территории области пройдут дожди, особенно сильными они будут на северо-востоке и в центральной части области. На севере прогнозируются грозы, шквал, град. На юге вероятна пыльная буря.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу и субботу, 27-28 мая, дожди с грозами будут идти на севере и западе области, местами с градом.

В Костанае ближайшие три дня также будут дождливыми, в четверг ожидается гроза.

- Ночью в четверг по области будет 10-15 градусов, на юге 18 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём будет +15...+20°С, на юге и востоке области +25...+30°С. В пятницу ночью термометры покажут +5...+10°С, на западе при +2°С возможны заморозки на почве до -2°С. Днем ожидаем 15-20 градусов, на юго-востоке 23 градуса. В ночь на субботу температура воздуха ожидается +3...+8°С, на западе вновь заморозки на почве -2°С. В дневное время воздух прогреется до +17...+22°С, на юге до +25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 12-14°С, днём 17-19°С. В пятницу: ночью 8-10°С, днём 16-18°С. В субботу: ночью 6-8°С, днём 20-22°С.

В четверг и пятницу ожидается северо-западный ветер, в субботу юго-западный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В четверг порывы до 23-28 м/с ожидаются на юге и востоке области.