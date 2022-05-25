Разметка нанесена на пересечении улиц Маяковского и Чкалова. Рядом супермаркеты, аптеки, три школы колледж, ателье, салоны, поэтому движение здесь всегда оживленное.

Подобные разметки применяются в больших городах, поэтому в Костанае новинка вызывает удивление и у пешеходов, и у водителей. Многие не понимают, почему все 4 светофора показывают один сигнал, особенно когда это красный.

Складывается впечатление, что светофор сломался, и водители начинают движение на красный. Когда же все светофоры одновременно показывают зелёный сигнал, давая возможность пройти по диагонали, многие идут привычным путем.

Активно переходит по диагонали молодёжь. Люди постарше начинают повторять, а пожилые обращаются за помощью к рядом стоящим. Горожане жалуются на отсутствие каких-либо информационных щитов.

За 15 минут наблюдения более 10 человек перешли дорогу на красный сигнал светофора. Спустя время подъехал полицейский патрульный автомобиль, из громкоговорителя раздалось: "Уважаемые пешеходы, обращайте внимание на сигнал светофора ради вашей безопасности!"

- Я думаю, молодёжь быстро сообразит, а все остальные начнут повторять, - поделилась с "НГ" впечатлениями жительница Костаная Ольга СИЗОНЕНКО. - А мы с сыном увидели полицейских, спросили, для чего этот переход, они нам объяснили и мы сразу воспользовались. Очень удобно - не нужно сначала один ждать светофор, затем другой. Напрямую прошёл и все.

Ноу-хау прокомментировала пресс-служба ДП Костанайской области.

- На пересечении улиц Маяковского-Чкалова в экспериментальном порядке нанесена диагональная пешеходная разметка, - пояснил старший инспектор административной полиции ДП Серикпай КАДИРБАЕВ. - Данный перекресток выбран неслучайно. Несмотря на то, что это не центральная улица, здесь находится множество социальных объектов и общеобразовательных учреждений. Здесь большой поток транспортных средств, так как дорога выводит на выезд из города Костаная. Принцип работы нового пешеходного перехода состоит в периодичности движения пешеходов и транспортных средств. На установленном здесь светофоре есть пешеходная панель, на которую необходимо ориентироваться при переходе дороги в удобном направлении.

В департаменте полиции отметили, что нововведение значительно уменьшит количество ДТП с участием пешеходов на данном участке дороги.

По данным ведомства, с начала года в Костанае совершено 37 ДТП, в которых 5 человек погибли и 41 пострадал. С участием пешеходов произошло 19 ДТП, в которых 3 человека погибли и 16 пострадали. Одно ДТП произошло на перекрестке улиц Маяковского-Чкалова.

"В полиции намерены внимательно изучить обратную связь от населения и сделать выводы об аварийности, а затем такие же разметки могут появиться и на центральных улицах областного центра", - резюмировали в ДП.

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