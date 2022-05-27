С 2018 года страны, внедряющие ИПДО (инициативу прозрачности добывающей отрасли), обязаны раскрывать все контракты и лицензии добывающих компаний. В частности, о том, на что они тратят деньги в рамках СИПов (социально-инфраструктурных проектов), чтобы нивелировать вред от своей деятельности. Казахстан присоединился к ИПДО в 2007 году, но контракты недропользователей непрозрачны до сих пор.

Как отметил Айдар Егеубаев, как мифы о контрактах недропользователей способствуют коррупции /Кадр из видеозаписи

Об этом шла речь на zoom-конференции с участием директора НПО «Эхо» Марии ЛОБАЧЕВОЙ, председателя попечительского совета Фонда Транспаренси Казахстан, юриста Айдара ЕГЕУБАЕВА, других экспертов и представителей СМИ.

- Прозрачность контрактов - это средство борьбы с коррупцией в богатых ресурсами странах, она позволяет всем сторонам понять условия, на которых осуществляется добыча нефти, газа и других полезных ископаемых, - отмечает Айдар Егеубаев. - Местное население в районах добычи полезных ископаемых получает возможность узнать, какие доходы ожидаются от деятельности добывающих компаний, какие субсидии и налоговые льготы получают компании. И получают представление о возложенных на компании обязательствах по защите местных общин и окружающей среды, выплатам на социальные нужды и обеспечению занятости местного населения. Все это позволяет следить за тем, выполняют ли добывающие компании свои обязательства.

Однако в Казахстане с раскрытием контрактов недропользователей все очень печально. Печальнее даже, чем в Афганистане, Монголии, Ираке и некоторых африканских странах. Наши горнодобытчики раскрыли только 8 контрактов - в разы меньше, чем в перечисленных странах.

- К примеру, Конго, которое в 8 раз меньше Казахстана, раскрыло 295 контрактов на недропользование. Жители Конго могут запросто говорить: эти казахстанцы хуже африканцев, - иронизирует юрист. И добавляет: - Чтобы не раскрывать содержание контрактов, наши недропользователи придумывают мифы. Самый распространенный из которых - что контракты слишком сложны и специализированы для понимания широкой общественностью. На самом деле организации гражданского общества и СМИ могут взять на себя роль посредников в их изучении и объяснении.

Еще один миф звучит так: контракты не подлежат раскрытию, поскольку содержат информацию, обнародование которой может негативно сказаться на конкуренции. Но исследования показывают, что контракты редко содержат конфиденциальную коммерческую информацию. Более того, нет единого мнения о том, что считать таковой.

Недропользователи также уверяют, что прозрачность контрактов сужает возможности правительства по заключению выгодных сделок.

- Очередной миф, - утверждает Егеубаев. - Надзор со стороны общественности и компаний является стимулом для сторон заключать рациональные сделки, которые обусловят формирование более стабильной деловой среды.

Эксперт подчеркнул - публичные контракты можно считать действительно публичными, только если их можно легко найти, просмотреть, увидеть в них нужную информацию и использовать ее.

- Если правительства не будут стремиться улучшить доступность контрактов с учетом этих критериев, то увеличение объема раскрытия контрактов может не достичь желаемых результатов, - уточняет Егеубаев. - Публикация контрактов не является трудоемким или сложным с технической точки зрения процессом. В некоторых странах ИПДО, например, в Армении и Мексике, контракты в добывающем секторе публикуются на правительственных платформах. В других, например, в Гане и на Филиппинах, публикуются на специальном портале контрактов. Некоторые компании также публикуют контракты на своих веб-сайтах.

Корреспондент «НГ» озвучила ситуацию с самым большим недропользователем Казахстана АО «ССГПО», которое тратит деньги в рамках СИПов в том числе и на свои нужды, а нанесенный вред прикрывает еще неподсчитанными деревьями.

- Все это - из-за непрозрачности контрактов недропользователей, на которые граждане не могут повлиять до осуществления обязательств в рамках СИПов, - подчеркнула Мария Лобачева. - Даже госзакупки намного прозрачнее, потому что бюджетную заявку можно увидеть на сайте, изучить, рассказать о ней. И даже приостановить, если она явно ненужная, сохранив бюджетные деньги. В случае с контрактами недпропользователей такой возможности нет. И это большая проблема для общества.