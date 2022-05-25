В Казахстане банки ужесточили правила получения платежных карт для россиян, опасаясь, что бесконтрольная выдача приведет к санкциям против них со стороны западных стран, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

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Для выдачи платежной карты банки просят у приезжих загранпаспорт, казахстанский ИИН, миграционную карту или визу. Важно также, чтобы номер мобильного телефона у нового клиента был местным. В некоторых банках у россиян стали требовать справку с места работы и вид на жительство.

В колл-центре одного из банков заявили, что новые правила действуют больше месяца. И они одинаковы для всех иностранцев.

В Нацбанке Казахстана отмечают, что в законе нет такой нормы, которая требует от нерезидента наличия трудового договора и вида на жительство. Но и запрашивать их тоже никто не запрещает.

"При выдаче платежных карточек банки руководствуются как требованиями законодательства, так и внутренними регламентами и требованиями комплаенс-контроля банка, а также требованиями правил международных платежных систем, участниками которых они являются и чьи платежные карточки они выпускают", - заявил начальник управления политики платежных систем регулятора Арлен Молдабеков.

По словам экспертов, тщательная проверка личности будущего клиента - это нормальная практика.

"Естественно, человека будут полностью проверять, его полностью будут сверять по всем спискам, для того чтобы он не оказался в каких-то санкционных списках. Потому что, если ты ему откроешь счет, дашь ему возможности пользоваться карточкой с полным функционалом, при этом он является гражданином России и находится в санкционных списках, тогда этому банку могут заблокировать счета. Это очень опасно", - объяснил экономист Арман Бейсембаев.