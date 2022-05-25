В казахстанских соцсетях и мессенджерах стала распространяться информация о якобы списании займов для населения. Представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на своем официальном сайте назвали эти сообщения недостоверными, сообщает NUR.KZ.

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АРРФР заявило об активном распространении недостоверной информации о якобы объявленной "кредитной амнистии" и списании займов населению.

"В частности, рассылается видеоролик от 2019 года с информацией трехлетней давности касательно постановления правительства РК от 15 июля 2019 года "О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", принятого во исполнение указа главы государства от 26 июня 2019 года "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", – сообщили представители агентства.

Отмечается, что в рамках данного постановления помощь оказывалась с сентября 2019 года по апрель 2020 года.

"В результате, была проведена процедура списания задолженности для 577,7 тыс. граждан на общую сумму 120,5 млрд тенге", – указывается в сообщении АРРФР.

В ведомстве подчеркнули, что постановление прекратило свое действие 13 декабря 2019 года и в настоящее время не имеет юридической силы. Данная инициатива являлась разовой.

"Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников", – добавили представители финрегулятора.