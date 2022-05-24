Заключительный матч группового этапа проходящего в Финляндии чемпионата мира по хоккею с шайбой стал для национальной сборной Казахстана и последним на этом турнире.

С шайбой Никита Михайлис / Фото icehockey.kz

Не набрав ни одного очка в шести сыгранных ранее матчах, казахстанские хоккеисты рисковали потерять прописку в элитном сезоне в случае поражения в поединке со сборной Италии, в активе которой было одно очко, набранное в проигранной в овертайме встрече с командой Франции.

Интересно, что сборные Казахстана и Италии в 2010, 2012 и 2014 годах синхронно вылетали из элиты после синхронных возвращений, а на прошлом чемпионате мира наша сборная переиграла итальянцев со счетом 11:3.

Таким образом, чтобы играть на следующем чемпионате мира в элите мирового хоккея, соперникам в очном матче было достаточно выиграть в любом формате, так как при равенстве очков учитываются личные встречи.

Автор первого гола в ворота сборной Италии Кертис Волк / Фото icehockey.kz

Этот поединок активнее начала сборная Казахстана, получившая в середине первого периода численный перевес после удаления игрока атаки итальянской команды Симона Костнера за удар соперника клюшкой. Казахстанцы смогли реализовать первое же свое большинство. На 12-й минуте, после вбрасывания в зоне защиты сборной Италии, Роман Старченко отдал шайбу к синей линии Даррену Дитцу, который перевел ее открывшемуся справа от ворот Кертису Волку, и тот со второй попытки открыл счет в матче. А через минуту уже на отбывшим наказание Костнере нарушил правила Адиль Бекетаев, за что получил двухминутное удаление. На этот раз большинство реализовали итальянцы, у которых на 15-й минуте отличился Брэндон Макнелли, вовремя подставивший клюшку после броска от синей линии - 1:1.

Ровно через минуту Никита Михайлис поборолся за шайбу у левого борта в зоне защиты сборной Италии, отдал пас назад Валерию Орехову, а тот продвинулся вперед и точно бросил в правый верхний угол ворот, забив свою третью шайбу на чемпионате мира - 2:1.

На пятой минуте второго периода, после передачи Джесси Блэкера Егор Петухов вдоль правого борта прошел вперед и прострелил на «пятачок», откуда Алихан Асетов добил шайбу в сетку ворот - 3:1. А на 26-й минуте Диего Костнер прошел по левому флангу и из-за ворот отправил шайбу в нижний угол ворот мимо Андрея Шутова, сократив разрыв в счете до минимума - 3:2.

Опасный момент у ворот сборной Италии / Фото icehockey.kz

Чуть более, чем за минуту до окончания периода на пять минут сборная Италии осталась в меньшинстве, после того как Дилан Ди Перна влетел в колено Михаилу Рахманову и был удален до конца матча, получив 25 (5+20) минут штрафа.

Сборная Казахстана смогла реализовать этот численный перевес на 44-й минуте, когда Старченко получил передачу от Блэкера и Дитца и бросил из правого круга вбрасывания, а шайба от руки голкипера сборной Италии Андреаса Бернарда влетела в ворота - 4:2. А еще через три минуты Орехов сделал от своей синей линии пас вперед на левый край Павлу Акользину, а тот, пройдя вдоль борта, выполнил прострел, который замкнул у дальней штанги Михайлис.

После пятого пропущенного гола место в воротах сборной Италии занял Джастин Фацио, который через десять минут был заменен на шестого полевого игрока. Однако счет больше не изменился, а финальная сирена известила о первой победе казахстанских хоккеистов на чемпионате мира - 5:2, благодаря которой сборная Казахстана сохранила прописку в элитном дивизионе. И в честь этой победы впервые под сводами «Ледового дворца» в Хельсинки прозвучал гимн Казахстана.

Защитник Валерий Орехов стал лучшим бомбардиром сборной Казахстана, забросив три шайбы и отдав четыре результативные передачи / Фото icehockey.kz

После матча организаторы чемпионата мира назвали трех лучших игроков в составе сборной Казахстана на этом турнире, которыми признаны вратарь Андрей Шутов, защитник Валерий Орехов и нападающий Роман Старченко.

Лучшие игроки сборной Казахстана на чемпионате мира - Андрей Шутов, Валерий Орехов и Роман Старченко / Фото icehockey.kz

Сегодня еще шестью матчами завершится групповой этап чемпионата мира и станут известны составы четвертьфинальных пар.