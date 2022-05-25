О том, что по территории нашей области некогда бродили такие эпичные звери, как мамонты и шерстистые носороги, известно всем. Периодически их останки обнаруживают в разных районах. Самая примечательная находка, пожалуй, алабужский мамонт - из всех скелетов древних хоботных, найденных в нашем регионе, тот был самым полным.

Последняя находка - большой фрагмент лопатки мамонта, причем не самой лучшей сохранности. Тем не менее, эта единичная кость имеет свою научную ценность. Дело в том, что таким образом на карте появилась ещё одна точка, где нашли останки мамонта, самая близкая к областному центру. Да ещё и в зоне отдыха.

В областной краеведческий музей обратился костанаец Юрий Пирогов, который не так давно стал владельцем базы отдыха «Каньон», что находится за кжбинским мостом, в бывшем песчаном карьере.

- Кто бывал в том месте, помнит небольшое мелкое озерцо, - рассказал "НГ" научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - В этом году оно ушло, но новый владелец базы решил его возродить. Стали углублять дно, чтобы добраться до воды, и ковш экскаватора вытащил крупную кость, которую Юрий Пирогов, как и положено по закону, передал в музей. Так близко от города ещё ни разу не находили мамонтов - если по прямой, до кжбинского моста едва ли 3 км. Эта лопатка по сути - перезахоронение. Перезахоронила его природа. То есть, каким-то водным потоком части скелета погибшего где-то неподалёку мамонта унесло от места гибели, поэтому тут одна лопатка. Но самые крупные и, соответственно, тяжелые кости, отнесёт на меньшее расстояние. Мелкие «уплывут» дальше. Так что высока вероятность, что в этой же локации можно будет обнаружить ещё крупные кости - например, череп.

Вокруг бывшего песчаного карьера располагаются дачные общества, там тоже, возможно, глубоко под грядками, покоятся останки мамонтов и других животных, обитавших здесь десятки тысяч лет назад. Вполне вероятно, что на непонятные кости наткнутся отдыхающие на базе отдыха «Каньон». Напоминаем - если такое произойдёт, после селфи с мамонтятиной, по закону, следует отдать находку в музей.