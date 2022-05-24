Сегодня для решения финансовых проблем существует немало путей, часть из которых приемлемы для обладателей транспортных средств. При этом машину совершенно необязательно впопыхах продавать по неоправданно низкой цене, можно пойти иной дорожкой, обратившись к услугам автоломбардов. Такие компании, как Lombard-Almaty.kz, готовы предложить на выбор несколько продуктов с существенным различием в условиях. Благодаря этому каждый человек способен подобрать что-то оптимальное именно для своей ситуации.

Так, одним из востребованных продуктов является получение денежных средств под залог. Последний может быть представлен как самой машиной, так и ее техническим паспортом. Второй вариант оказывается для многих людей гораздо привлекательнее, поскольку предполагает дальнейшую эксплуатацию собственного имущества без особых ограничений. Нельзя лишь отдавать авто под залог еще раз или продавать его, пока договор не будет закрыт. Наряду с этим можно воспользоваться и другими ломбардными услугами, например, срочным выкупом на привлекательных условиях или рефинансированием ранее взятых в банках кредитов.

Обратиться к услугам специалистов способны владельцы легковых автомобилей, грузовиков, спецтехники и мототехники. Воспользоваться предложениями могут лица с регистрацией в любом регионе страны. При этом у них не должно быть иных финансовых обязательств по ТС, например, кредитов, залогов. Сам процесс оформления занимает около часа и предусматривает наличие лишь двух документов. Требуются удостоверение личности хозяина машины, а также паспорт транспортного средства.

Оценка автомобиля, мототехники, спецтехники осуществляется в рамках ломбарда и предусматривает экспертный подход. Вдобавок к объективности данной процедуры идет соответствие рыночной стоимости по факту заключения сделки между двумя сторонами. Заемщик может рассчитывать на получение порядка 85% от рыночной стоимости. При оценке во внимание принимается целый ряд значимых факторов. В частности, учитываются год выпуска машины, ее общее состояние, марка и комплектация. Изначально выставляемый в договоре срок сотрудничества также может влиять на размер получаемой суммы.

Воспользоваться услугами автоломбарда можно в любое необходимое время. Компании, которые работают без выходных, праздников и круглосуточно, позволяют выходить даже из сложных финансовых проблем практически сразу же после их появления.

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