Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, посещая школы в различных регионах, оценил работу столовых. Он отметил, что в этой части есть несколько проблем, которые взяты на контроль и решаются на уровне нормативных правовых актов, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: facebook/ Асхат Аймагамбетов

Ранее МОН РК утвердило требование по безналичной системе оплаты в столовых. По словам министра, в этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты отключают и не используют.

Также глава ведомства поднял вопрос стоимости буфетной продукции.

«0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%», — отметил Аймагамбетов.

По его словам, некоторые регионы увлеклись передачей столовых через ГЧП частным предпринимателям.

«Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Во-вторых, важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической, к примеру, 5-7 млн тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и другое. То есть предприниматель будет вкладывать в свое же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы», — считает министр.

Также сотрудники министерства выехали в несколько регионов и выявили в ряде школ факты продажи в столовых продукции, запрещенной приказом Минздрава (к примеру, фастфуд, газированные напитки, чипсы и так далее). В особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС, отметил Аймагамбетов.

В министерстве была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. МОН РК инициировали ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы.

«Нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых, по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, обеспечение безналичной оплаты и должного качества питания. Мы понимаем, что нужно считаться и с интересами предпринимателей, но для нас всегда в приоритете дети. А значит — защита их прав и интересов», — заявил Асхат Аймагамбетов.

Министерство продолжит работу по отмеченным направлениям.