Читатели "НГ" в мае неоднократно сообщали о том, что на пункте пропуска "Кайрак" на въезде в Казахстан врачи берут плату за прохождение ПЦР-теста в размере 4 935 тенге.

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Водители фур, которые часто проезжают через "Кайрак", сообщают, что раньше деньги за тест не брали. Также, по словам читателей, санврачи на ПП сообщают о закрытии границы с Россией с 25 мая.

«НГ» направила запрос в ДСЭК Костанайской области.

- Требования постановления главного госсанврача, в котором говорилось о необходимости прохождения ПЦР-тестов, уже доводились населению через СМИ, в том числе и выезжающим за пределы страны граждан РК, - ответил руководитель ДСЭК Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. - Но, несмотря на это граждане РК, которые не выполняют это требования, продолжают прибывать в страну. Для избежания превышения времени нахождении в нейтральной зоне была принята временная мера по предоставлению возможности обследования методом ПЦР на платной основе.

Даулетбаев подтвердил, что ранее плата за ПЦР-обследование действительно не взималась.

В приложении № 2 постановления главного госсанврача РК № 21 указано, что все лица, прибывшие в РК через пункты пропуска через границу РК на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах (за исключением правительственных делегаций РК; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на ЖД, морском и речном транспорте) обязаны предоставить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, русском или английском языке).

Предоставление справки не требуется:

- детям до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц;

- лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против КВИ в РК, если после получения второго компонента вакцины прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы РК, при предоставлении документального подтверждения;

- лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против КВИ, признанным действительными на территории РК, согласно постановлению главного госсанврача РК.



- На основании приложения 6 к постановлению главного госсанврача РК № 3 от 13 января прибывшие граждане РК и лица, имеющие вид на жительство на территории РК, при отсутствии справки подлежали изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на КВИ методом ПЦР, - отметил Даулетбаев. - После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом проводилось разъяснение о возможных симптомах КВИ с получением соответствующей расписки, лица с положительным результатом лабораторного обследования на COVID-19 госпитализировались в инфекционный стационар. Сейчас данное постановление утратило силу, а карантинные стационары закрыты.

Информация о закрытии границы с РФ с 25 мая в ДСЭК не поступала

Фото из архива «НГ»