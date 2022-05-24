Повторно ревакцинироваться от коронавируса предписали в Казахстане
Tengrinews.kz
Главный санврач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о ревакцинации против коронавируса, передает Tengrinews.kz.
Фото ©REUTERS
Согласно новому постановлению, "ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации, и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ".
При этом ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.
Повторной ревакцинации подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусом (по приоритетности):
1) медицинские работники;
2) контингент и персонал медико-социальных учреждений;
3) сотрудники силовых структур;
4) педагоги;
5) контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;
6) лица старше 50 лет.
Настоящее постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.
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