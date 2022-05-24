Главный санврач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление о ревакцинации против коронавируса, передает Tengrinews.kz.

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Согласно новому постановлению, "ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации, и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ".

При этом ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

Повторной ревакцинации подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусом (по приоритетности):

1) медицинские работники;

2) контингент и персонал медико-социальных учреждений;

3) сотрудники силовых структур;

4) педагоги;

5) контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

6) лица старше 50 лет.

Настоящее постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.