По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 24-25 мая, на севере и западе области ожидаются дожди и грозы, сопровождаемые шквалом и градом В Костанае во вторник дождь с грозой прогнозируется ночью, а в среду - днём.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- В ближайшие два дня по области будет одинаковая температура, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - По ночам в понедельник и вторник будет от 7 до 12°С, на юге до 15 градусов. В дневное время термометры будут показывать 21-26, на юге 29°С. В Костанае в ночь на вторник ожидаем 10-12, днём 24-26 градусов. В среду в областном центре ночная темпереатура будет незначительно выше: 13-15°С, днем, как и во вторник будет 24-26°С.

Во вторник и среду, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточный ветер, средняя скорость его составит 9-14 м/с, на севере, западе и востоке области ожидаются периодические усиления до 15-20 м/с. В областном центре возможны порывы до 18 м/с.