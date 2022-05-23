Казахстанское промышленное предприятие остановило поставки сырья российскому партнеру из-за опасений попасть под санкции, сообщает Радио "Азаттык" в дайджесте западных СМИ за прошлую неделю. Между тем владелец этого предприятия, горнометаллургический гигант ENRC, судился в Британии из-за расследования дела о коррупции, и зарубежные издания сообщают, что недавно в многолетнем споре поставлена точка.

Президент России Владимир Путин оставляет автограф на металлическом листе во время посещения Магнитогорского металлургического комбината на Южном Урале (2012 год)

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение приостановило поставку руды на крупный металлургический завод в России, пишет англоязычный сайт Eurasianet. Это произошло после введения Западом беспрецедентных санкций в отношении Москвы, отмечает издание. Магнитогорский металлургический комбинат остался без казахстанского сырья и вынужден искать поставщиков внутри России. Это говорит о том, что последствия санкций нарушают связи между Россией и Казахстаном, членами Евразийского экономического союза, который объявлен зоной свободной торговли, пишет автор статьи журналист Джоанна Лиллис.

Сарбайский карьер ССГПО /Фото с сайта erg.kz

До войны поставки руды из предприятия в Костанайской области покрывали около 70% потребностей российской Магнитки. Логистика была удобной: ССГПО и комбинат в Магнитогорске разделяет расстояние в 340 км. Сейчас российский комбинат вынужден везти сырье за две тысячи километров, сообщает газета «Ведомости».

Основной владелец и председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников попал под санкции Запада, которые компания назвала «необоснованными».

Джоанна Лиллис подчеркивает, что «казахстанские фирмы не обязаны применять международные санкции к физическим или юридическим лицам в России, но многие опасаются, что работа с российской компанией нанесет ущерб их репутации или торговым связям с зарубежными покупателями».

В конце марта первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью европейскому изданию говорил, что Казахстан не станет помогать России обходить санкции, поскольку не хочет «оказаться в одной корзине» с Москвой. Заявление чиновника вызвало шквал критики в российских СМИ. В Казахстане многие приветствовали высказывание Сулейменова, заявившего также о поддержке территориальной целостности Украины. Но в последние недели в стране нередко звучит критика в адрес властей на фоне массового открытия счетов в казахстанских банках россиянам и российским компаниям, высказываются опасения по поводу того, что Казахстан может попасть под вторичные санкции.

Отказавшееся поставлять руду в Россию предприятие ССГПО не прокомментировало ситуацию, Eurasianet предполагает, что объединение ищет другого покупателя. Искать его приходится на фоне снижения мирового спроса на сталь. По прогнозам Международной ассоциации производителей стали, в прошлом году спрос вырос на 2,7 процента, а в этом может увеличиться всего на 0,4 процента.

Как сообщают «Ведомости», казахстанская компания продавала Магнитогорскому металлургическому комбинату 7–8 миллионов тонн руды в год. Это около четверти объема, добываемого ССГПО. Производственное объединение принадлежит Евразийской группе (ERG), в совете директоров которой присутствуют небезызвестные олигархи Александр Машкевич, Патох Шодиев и Шухрат Ибрагимов (сын Алиджана Ибрагимова, скончавшегося в прошлом году). ERG была создана в 2013 году после делистинга ENRC в Лондоне. Владельцы компании сделали ее непубличной на фоне снижения стоимости акций, спада на рынке и скандальных расследований о коррупции.

О Евразийской группе на этой неделе написала и британская газета Financial Times. В статье сообщается, что суд в Великобритании поставил точку в трехлетнем споре между горно-металлургическим гигантом ENRC и Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO — Serious Fraud Office). Большинство претензий ENRC к SFO суд отклонил.

Гигант, производственные мощности которого сосредоточены в Казахстане и ряде стран Африки, подал на управление в суд, посчитав, что действия ведомства в ходе расследования дела о коррупции в ENRC были «неправомерными». В корпорации заявили, что Нейл Джеррард, юрист фирмы Dechert LLP, нанятой горнодобывающей компанией для внутреннего расследования, и Управление по борьбе с крупным мошенничеством вступили в сговор.

Совладелец ERG Александр Машкевич на экономическом форуме в Нур-Султане. Май 2019 года

ENRC наняла Джеррарда в 2010 году для расследования коррупции внутри компании и уволила его три года спустя. Позже компания обвинила Джеррарда в том, что он использовал полученную в компании информацию в своих интересах и передал ее SFO, чтобы управление расширило свое расследование, а юрист смог заработать на увеличении судебных издержек.

Как пишет Financial Times, в постановлении на 400 страницах судья Ваксман отверг большинство обвинений ENRC в адрес управления, отклонив в том числе утверждения о том, что SFO «совершило неправомерные действия» во время расследования дела ENRC в 2013 году. Однако суд постановил, что управление «подстрекало» юриста Джеррарда к нарушению условий его контракта и обязательств. Судья Ваксман отметил, что управление «грубо нарушило свои обязательства», получив конфиденциальную информацию от Джеррарда, «которая была явно несанкционированной и противоречила интересам его клиента».

Однако суд не удовлетворил требования ENRC о запрете использования материалов, предоставленных Джеррардом Управлению по борьбе с крупным мошенничеством. Суд также отклонил требование об увольнении сотрудников SFO, ознакомившихся с информацией.

В Управлении по борьбе с крупным мошенничеством заявили, что удовлетворены решением суда. Джеррард сказал, что разочарован постановлением и «уверен в правильности своих действий и советов своему бывшему клиенту».

Юрист Майкл Робертс, представлявший ENRC, считает, что компания «Dechert использовала и предала ENRC» и что решение суда признало агентство причастным к неправомерным действиям Dechert’а.

Сумму возмещения ущерба суд определит позднее. Издание Times пишет, что SFO может выплатить ENRC до 70 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации. Также ожидается, что после вынесения решения с юридической компании Dechert могут взыскать 100 миллионов фунтов.