В Министерстве внутренних дел объяснили присутствие электронных чипов в паспортах казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

"Миграционная служба разъяснила наличие чипов в казахстанских паспортах. Поводом послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает чип якобы предназначенный для слежения за гражданами в документе. Отметим, что электронные паспорта внедрены во многих странах мира. В Казахстане паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой выпускаются с 2009 года. Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине, и позволяет идентифицировать личность", - сообщили на брифинге министерства.

В МВД добавили, что паспорт с чипом введен для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля в других странах, посредством электродных систем.

"Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы", - добавили в ведомстве.

Ранее пользователи Казнета рассылали видео, на котором мужчина и женщина демонстрируют особенности отечественного паспорта. Герои ролика вскрывают твердый переплет и обнаруживают там устройство, похожее на чип.