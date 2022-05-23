Свой предпоследний матч на групповом этапе продолжающегося в Финляндии чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная Казахстана проводила в Хельсинки с командой Германии.

Роман Старченко открывает счет / Фото sports.kz

Казахстанские хоккеисты пока не набрали на чемпионате мира ни одного очка, но что касается игры, то после разгрома на старте от сборной Дании (1:9) ее качество от матча к матчу растет, и в предыдущем поединке они уже на равных боролись с призерами Олимпийских игр сборной Словакии (3:4).

Матч с входящей в тройку лидеров в группе «А» сборной Германии начался с обменами атак, правда без подключения к игре голкиперов. А на 3-й минуте капитан казахстанской команды, нападающий Роман Старченко перехватил шайбу на синей линии соперника, продвинулся вперед и точно бросил слева между щитков голкипера Дастина Штральмайера.

Однако менее чем через две минуты Йонас Мюллер броском от левого борта от границ зоны защиты нашей сборной застал врасплох Андрея Шутова, отразившего перед этим бросок с острого угла Марка Михаэлиса - 1:1.

Равновесие в счете продолжалось до 16-й минуты, когда Егор Петухов после передач Дмитрия Гуркова и Самата Данияра выиграл борьбу за шайбу в центре зоны, развернулся и бросил по воротам впритирку с правой штангой. На этот раз сборная Германии ответила еще быстрее. Менее чем через полминуты после атаки Леонард Пфедерль бросил из-под защитника из района правой точки вбрасывания, отправив шайбу в дальний угол ворот. А за полторы минуты до перерыва Шутов отразил бросок из левого круга вбрасывания, но шайба от щитка голкипера отлетела прямо на клюшку Даниэля Фишбуха, который сразу же добил ее в ворота и впервые в матче вывел вперед сборную Германии - 2:3.

В начале второго периода состоялось первое удаление в матче - за толчок соперника клюшкой был наказан нападающий сборной Германии Ясин Эхлиз. Однако реализовать численный перевес казахстанским хоккеистам не удалось. А затем были удалены друг за другом и два игрока сборной Казахстана - Алихан Асетов за толчок соперника клюшкой и Кирилл Савицкий за подножку. При игре в формате «5 на 3» сборная Германии на 26-й минуте вывела на бросок Лукаса Райхеля, который пробил в касание из правого круга вбрасывания, и шайба после рикошета залетела в ворота под щитками Шутова - 2:4.

За полминуты до второго перерыва казахстанским хоккеистам удалось вернуть интригу в матч. Старченко во время атаки по правому краю сделал прострел от борта на «пятачок», а Павел Акользин обыграл вратаря и сократил отставание в счете до минимума - 3:4.

На первой же минуте заключительного игрового отрезка Леонид Метальников из своей зоны перевел шайбу к синей линии соперника Антону Сагадееву, который вошел в зону защиты сборной Германии вдоль левого борта и сделал перевод направо. Там шайбу подобрал Никита Михайлис и, продвинувшись вперед, отправил ее под перекладину ворот сборной Германии - 4:4.

Впервые на чемпионате мира сборная Казахстана забросила четыре шайбы / Фото sports.kz

Сравняв счет, сборная Казахстана перехватила инициативу. Однако в одной из редких контратак на 48-й минуте после броска от синей линии Кая Висмана голкипер сборной Казахстана отразил шайбу, но ее подобрал в центре Ясин Эхлиз и с разворота послал в сетку между щитков Шутова.

Опасный момент у ворот сборной Казахстана / Фото sports.kz

Последние минуты прошли при непрекращающихся атаках казахстанцев, поменявших голкипера на шестого полевого игрока, но сборная Германии надежно сыграла в обороне, не позволяя сопернику бросать по воротам, и вторую игру подряд и пятую на групповом этапе сборная Казахстана завершила поражением с минимальной разницей в счете - 4:5 (2:3, 1:1, 1:1).

Свой последний матч группового турнира и на чемпионате мира казахстанские хоккеисты проведет сегодня, 23 мая, со сборной Италии. В этом поединке решится судьба последнего места в группе, а соответственно станет известно, кто из этих команд останется в элите мирового хоккея.