Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

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После того как в Бельгии зарегистрировали 3 случая заболевания обезьяньей оспой, органы здравоохранения страны ввели 21-дневный карантин, и теперь инфицированные пациенты должны будут самоизолироваться в течение 3 недель. Людей, контактировавших с больными, пока не изолируют, но им рекомендуют отслеживать возможное проявление симптомов.

Аргентина, Израиль, Швейцария и Австрия являются последними странами, подтвердившими случаи заболевания обезьяной оспой, в результате чего общее число стран, сообщивших о вспышках, достигло 15.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 92 подтвержденных и 28 расследующихся случаях оспы обезьян, в основном в Европе, а также в Канаде, США и Австралии. Подтвержденных случаев заболевания в Латинской Америке пока нет.

Отмечается, что эта вспышка застала ученых врасплох, но риск для широкой общественности считается низким. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, большинство людей, заразившихся вирусом, выздоравливают в течение нескольких недель.