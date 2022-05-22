Видео происшествия распространяется сейчас по соцсетям. В департаменте полиции Костанайской области сообщили подробности.

Кадр из видео

Сообщение о том, что на крыше 9-этажного дома находится человек, который стоит на краю и собирается спрыгнуть, поступило

в дежурную часть отдела полиции Лисаковска сегодня, около 16.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Kostanay (@ng.kz_)

"На место происшествия прибыл автопатруль 362, в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Грабаря и лейтенанта полиции Айбека Байсапакова. Полицейские поднялись на крышу, в это же время прибыли участковый инспектор полиции Азат Нургалиев и экстренные службы", - сообщили в ведомстве.

Стражи порядка начали переговоры с 30-летним горожанином, который рассказал, что причиной его поступка стала ссора с женой.

- В такой ситуации необходимы знания по ведению переговоров с людьми, которые находятся на грани. В первую очередь, необходима мотивация и общение с близкими людьми. Парень сообщил номер родителей, я набрал его, - рассказал Айбек БАЙСАПАКОВ.

Когда мужчина услышал голос матери, лейтенант полиции сказал, что хочет отдать ему телефон, поскольку на крыше был сильный ветер. В момент, когда полицейский передавал телефон, он успел схватить молодого человека за руку и оттащил от края крыши. Сейчас с мужчиной работают психологи.



Айбек Байсапаков служит в полиции уже почти 8 лет, но в его практике эта первая подобная ситуация, уточнили в ДП.

В пресс-службе ДП отметили, что сегодня дежурство автопатруля уже закончено.