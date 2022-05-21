В Стамбуле (Турция) завершился чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимала участие и сборная Казахстана. Из 12 стартовавших казахстанских спортсменок до финала дошла лишь Алуа Балкыбекова из Алматы, выступавшая в весовой категории до 48 кг.

Алуа Балкыбекова из Алматы стала единственной финалисткой из состава сборной Казахстана на чемпионате мира / Фото olympic.kz

Победив по очкам Приянку Диллон из Канады, Снежану Силькович из Сербии, Ниту Ниту из Индии и нокаутировав в первом раунде Севду Асенову из Болгарии, Балкыбекова уступила в решающем бою хозяйке ринга Айше Чагирир (Турция) - 2:3 и завоевала серебряную медаль.

Обладательницами бронзовых наград стали четыре казахстанки. В весовой категории до 52 кг Жайна Шекербекова из Шымкента после побед над Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико, Ринки Киношиты из Японии и Оленой Савчук из Италии уступила в полуфинале Джутамас Джитпонг из Таиланда.

Дина Жоламан (до 54 кг) из Акмолинской области одержала победы над Марией Мадуэно Конде из Испании, Скарлетт Дельгадо из Канады и Еленой Зекич из Сербии, а в бою за выход в финал проиграла Лакрамиоаре Перишоч из Румынии.

Карина Ибрагимова (до 57 кг) из Акмолинской области уступила в полуфинале ставшей чемпионкой мира Лин Ю Тин из Тайваня, одержав до этого победы над Клаудией Ничитой из Румынии, Дженнифер Ромеро из Испании и Микаэлой Уолш из Ирландии.

Чемпионка мира 2016 года Валентина Хальзова из Нур-Султана добавила в свою копилку бронзовую медаль чемпионата мира-2022 / Фото olympic.kz

Не сумела пробиться в финал весовой категории до 70 кг Валентина Хальзова из Нур-Султана, одержав уверенные победы над Лорной Куса Симби из Кении, Суджин Сеон из Южной Кореи Кэй Скотт из Австралии и неожиданно уступив в полуфинале Алсинде Хелене Пангуан из Мозамбика.

В четвертьфинале турнира Гульсая Ержан (до 81 кг) из Кызылординской области уступила ставшей чемпионкой мира Габриэле Стонкуте из Литвы, победив перед этим в 1/8 финала Олесю Крисюк из Украины.

В 1/8 финала Ляззат Кунгейбаева из Нур-Султана уступила в стартовом поединке в самой тяжелой весовой категории - свыше 83 кг завоевавшей чемпионский титул Шеннур Демир из Турции.

Еще пять казахстанок выбыли из борьбы за медали на стадии 1/16 финала, в том числе и костанайка Надежда Рябец, выступавшая в весовой категории до 75 кг и уступившая Бусре Исильдар из Турции. Такая же участь постигла и начинавшую заниматься боксом в Костанае под руководством Николая Когатько Римму Волосенко (до 60 кг), выступающую в настоящее время за Нур-Султан и уступившую в Стамбуле Шоне Витвелл из Великобритании. Аида Абикеева (до 63 кг) из Нур-Султана проиграла финалистке Имане Хелиф из Алжира, Назым Кызайбай (до 50 кг) из Алматы уступила дошедшей до финала Ингрит Лорене Валенсии Виктории из Колумбии, а Дарига Шакимова (до 66 кг) из Алматы не смогла пройти Навбахор Хомидову из Узбекистана.

Завоевав одну серебряную и четыре бронзовые медали, в медальном зачете сборная Казахстана заняла восьмое место, став при этом второй по количеству завоеванных наград

Сильнейшей командой на чемпионате мира стала сборная Турции, в активе которой пять золотых и две бронзовые медали. Кроме Чагирир (до 48 кг) и Демир (свыше 81 кг) чемпионками мира стали Бусе Чакыроглу (до 50 кг), Хатидже Акбаш (до 54 кг) и Бусеназ Сюрменели (до 66 кг).

Две золотые медали завоевали представительницы Ирландии Эми Сара Бродхерст (до 63 кг) и Лиза Эдель О’Рурк (до 70 кг).

Также чемпионками мира стали Зарин Нихат (до 52 кг) из Индии, Рашида Эллис (до 60 кг) из США и Таммара Тибо (до 75 кг) из Канады.

Международная боксерская ассоциация (IBA) выплатит призовые чемпионам и призерам турнира в размере 100 тыс. долларов - за «золото», 50 тыс. долларов - за «серебро» и 25 тыс. долларов - за «бронзу». Казахстанские спортсменки помимо призовых от IBA будут отдельно награждены от имени президента Казахстанской федерации бокса (КФБ). Серебряный призер получит 30 тыс. долларов, а бронзовые призеры - по 10 тыс. долларов.