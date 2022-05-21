Очередным соперником сборной Казахстана на групповом этапе проходящего в Финляндии чемпионата мира по хоккею с шайбой стала команда Словакии.

Опасный момент у ворот сборной Казахстана / Фото icehockey.kz

Перед этой встречей из состава казахстанской сборной выбыл получивший травму в матче с командой Канады защитник Виктор Сведберг, а в поединке со сборной Словакии впервые на площадку «Ледового дворца» в Хельсинки вышел другой защитник - Даррен Дитц.

Словацкие хоккеисты, имевшие в своем активе три очка после победы на старте на сборной Франции (4:2), очень активно начали встречу и на 13-й минуте вышли вперед. После ошибки казахстанцев в своей зоне соперник перехватил шайбу, и Андрей Коллар с близкого расстояния переправил ее в сетку ворот мимо казахстанского голкипера Андрея Шутова - 0:1.

На 14-й минуте сборная Словакии осталась в меньшинстве после удаления Кристиана Поспишила за грубую игру против Павла Акользина, а через минуту казахстанцы сравняли счет. Джесси Блэкер после передачи Валерия Орехова бросил от синей линии в нижний угол ворот, голкипер сборной Словакии Адам Гуска отбил шайбу, но Кирилл Панюков добил ее в сетку.

На 18-й минуте вновь грубо сыграл Поспишил, на этот раз против Орехова, и вновь сборная Словакии осталась в меньшинстве. И вновь казахстанцы сумели реализовать численный перевес. Роман Старченко после паса Кертиса Волка прошел вперед по левому краю и бросил в дальний угол, Гуска отбил шайбу, но хорошо сыгравший на подборе Дмитрий Шевченко добил ее в сетку ворот - 2:1.

В середине второго периода Акользин грубо встретил в своей зоне Якуба Минарика, которому после этого столкновения потребовалась помощь медика. За это нарушение казахстанский нападающий был удален на пять минут, в течение которых сборная Словакии дважды реализовала большинство. На 30-й минуте шайбу забросил Мартин Фегервары, а на 34-й - Адам Лишка. А еще через минуту Антон Сагадеев нарушил правила против совершавшего сольный проход Юрая Слафковски, за что в ворота сборной Казахстана был назначен буллит, который реализовал пострадавший - 2:4.

Нападающий сборной Казахстана Кертис Волк ведет борьбу за шайбу с нападающим сборной Словакии Милошем Романом / Фото icehockey.kz

В начале заключительной двадцатиминутки подопечные Юрия Михайлиса сократили отставание в счете до минимума. На 44-й минуте Орехов от борта набросил шайбу к воротам, где Панюков удачно подставил клюшку и переправил шайбу в дальний угол, оформив дубль и вернув интригу в матч. Однако в оставшиеся четверть часа игры счет больше не изменился, и сборная Казахстана потерпела пятое поражение - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0).

Следующий матч на чемпионате мира казахстанская сборная проведет в воскресенье, 22 мая, против команды Германии.