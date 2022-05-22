Заявки на 31 номинацию IV премии «Insta Awards» подал 261 блогер. Каждый аккаунт мог участвовать только в одной из номинаций. Победителей награждали вечером 19 мая в гостиничном комплексе «Медеу».

Перед входом в зал, где проходила церемония, организовали фуршет

Премия «Insta Awards» является ежегодной, но в прошлом году ее не удалось провести из-за пандемии. Цель - собрать в одном месте медийных личностей, в основном развивающих Инстаграм, которые знают друг друга из Сети, но лично незнакомы.

Всего на премию подали 261 заявку. На церемонию награждения пришли не все

Организаторами премии выступили Карина Теклюк, Илья Вохмяков, Айжан Жумабаева и Олеся Шафоростик. 13 февраля на официальной странице премии был открыт прием заявок по 29 номинациям, подать их можно было электронно. В связи с большим количеством заявок 14 апреля организаторы объявили о добавлении ещё двух номинаций: «Best Make Up Master» для визажистов и «Made in Kazakhstan» для предпринимателей.

- На первой премии было около 60 участников, но с каждым годом цифра только растет, - рассказала "НГ" директор модельного агентства «Rosmodel» Карина ТЕКЛЮК. - Несколько номинаций сняли из-за малого количества участников. Наша цель - чтобы абсолютно любой смог принять участие, независимо от возраста и профессии, будь то ребенок, подросток, бабушка, спортсмен или кто другой - не важно. И это бесплатно, лишь плата за билет на цереморнию награждения, чтобы частично покрыть расходы. Нам помогают спонсоры и за это мы им благодарны. Понимаем, что прийти может не каждый, но независимо от этого мы передадим статуэтку победителю. Из года в год добавляем новые номинации, советуясь с людьми о том, что им интересно. Некоторые номинации изживают себя, как «Best Cafe», в этом году была лишь одна заявка. Скорее всего заменим ее номинацией, связанной с марафоном, - тем, что сейчас модно.

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В состав жюри вошли обладательница первой премии Анастасия Данчева, руководитель отдела продаж компании «Твой Шанс», победитель первой премии в номинации СМИ с аккаунтом @ng.kz_ Константин Рашевский, бренд-стратег, пиарщик, маркетолог Ангелина Синева, победительница нескольких предыдущих премий Даниэла Зайцева, маркетолог, бренд-менеджер Ербол Тажибаев и фуд-блогер, SMM-специалист Жанна Тынымбаева.

- Я не пропустила ни одной премии, - говорит Жанна ТЫНЫМБАЕВА. - В 2018 году подала заявку, но проиграла. Учла все ошибки, сделала выводы, не расстроилась. На следующий год снова приняла участие в номинации «Путешествия» - и победила. Для этого, конечно же, пришлось много путешествовать, но оно того стоило. В третьей премии участвовала уже в номинации «Проект года», так как не получалось много путешествовать. Решила, что мой блог будет больше направлен в индустрию еды и заведений Костаная, начала снимать сравнительные обзоры и победила. В следующем году не планирую быть среди участников. Думаю, уже хватит, пусть и другие выигрывают. Не важно, позовут меня снова в жюри или нет, все равно приду на мероприятие в следующий раз. Мне нравится вся эта тусовка, атмосфера. Благодаря ей завела новые знакомства, друзей.

Организатор, по совместительству ведущий Илья Вохмяков и председатель жюри Константин Рашевский объявили о первых победителях «Insta Awards-2022»

- Жюри обращало внимание на соответствие заявленной номинации, - рассказал о критериях, по которым определяли победителей, председатель жюри Константин РАШЕВСКИЙ. - Несколько аккаунтов сразу отсеяли, потому что они были закрытыми. Смотрели на общее ведение - например, в некоторых аккаунтах было видно, что последние посты специально подготовлены после того, как подали заявку. Листали ниже и видели, что там не было особого ведения аккаунта. Это сразу минус для владельца. Обращали внимание на оформление, какой контент присутствует, как оформлена шапка профиля, какие размещаются сторис, что находится в актуальных историях, что пишут под постами. Не просто красивые фотографии, а еще какая дается информация. Оценивалась полезность аккаунта для его читателей, подписчиков. Учитывалось количество подписчиков и вовлеченность. Обращали внимание на количество комментариев, лайки под постами и на то, кто их оставляет. Но количество подписчиков не гарантировало победу, так как их и лайки можно накрутить. И подобные случае уже были - на прошлой премии организаторы приняли решение аннулировать голосование в номинации «Best of Rudny» из-за накрутки ботов у большинства участников.

Среди победителей есть костанайский аккаунт с локацией в Алматы, что вызвало бурное обсуждение. Ведь выбирали лишь из участников из Костанайской области. Председатель жюри пояснил: «Для нас разницы не было, что он на Алматы работает, так как занимается доставкой в этот город».

Победители IV Премии «Insta Awards-2022»

Номинация Победитель Best Showmen @nikita_ostapenko_official Best Photographer @annaparsanova Best Insta Mama @oksana_zhusupova Insta Diva @juli_044m Insta Kids @isabella_golubets_kst Insta Shop @must_be_s Hand Made @gigi_pets_shop Best Nail Master @zarnail.rdn Best Lashmaker @resnichki_aruna Best Brow Master @zi_brows Fitness Blog @trener.shumakova Food Blog @medovaya_istoriya Прорыв Года @ti_detailing_kostanay For Kids @bainamama Business Woman @advokatbikenova.kz Личный аккаунт @fariza.seilkhan Бизнес аккаунт @cellservice_kst Лучший Tik-Tok аккаунт @vera.madi Атмосферное Место @tumar.pl Лучший кондитер @zhanna_zhusupova_desserts Best Make UpMaster @mua_dslsk Made in Kazakhstan @rozumovich.kz SMM @krapivk.a

У Веры Мадиевой 19 мая сразу два праздника: день рождения и победа в номинации «Лучший Tik-Tok аккаунт» «Крутые эмоции» испытала победительница в номинации «Лучший Tik-Tok аккаунт» Вера МАДИЕВА: - Первый раз решила поучаствовать и победила. Я, возможно, приняла бы участие в прошлом году, но была пандемия. Правда, думала, что будут голосовать зрители, а голосовало жюри. Все равно классно получилось, но из-за этого были сильные сомнения в победе. Если все будет нормально, то и в следующем году приму участие, может быть, в номинации «Прорыв года». - Я перенервничала, переживала, хотя изначально была стопроцентно уверена в своей победе, - поделилась с "НГ" победительница в номинации «Insta Diva» Юлия МОИСЕЕНКО. - Но потом появлялись какие-то моменты и я стала сомневаться - а что, если есть кто-то лучше меня. Я два года не подавала заявку - думала, что еще не готова, не доросла. А потом поняла, что уже состоялась, как инста-блогер. Эмоции были невероятные, когда меня объявили. Я разрыдалась. Переполняли эмоции счастья, удовлетворения, что все, что делала в Инстаграме, было не зря. Соперниц было немного, но достойные, которые тоже заслуживали победы. Но все же судьи выбрали меня и я счастлива. Победительница номинации «Лучший кондитер» Жанна Жусупова и член жюри Ербол Тажибаев P.S. В комментариях под постом о награждении победителей на официальной странице премии в Инстаграм выражали несогласие с оценкой жюри. Один из организаторов премии блогеров Илья ВОХМЯКОВ ответил: - Люди, пожалуйста, соображайте, я никогда и никого не оценивал по вашему таланту. Не важно, насколько хорошо вы пилите ногти, рисуете брови, поете или занимаетесь чем-то другим. Я оценивал не это. Премия была создана для оценки работы вашей страницы - как ее ведете, взаимодействуете с подписчиками, какой контент и обратная связь. На следующую премию мы пойдем на эксперимент, попробуем кого-нибудь из главных хейтеров пригласить в качестве жюри.