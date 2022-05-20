Публичные слушания по тарифу на 2022-2026 годы для прошли в ГКП "Костанай-Су" сегодня, 20 мая. Монополист просит поднять цену своих услуг на 20%. Заместитель директора ГКП Салимжан ДОСУМОВ обосновал просьбу сразу девятью причинами.

- У нас утверждена инвестиционная программа на 4 года, - рассказал он. - Изменилась стоимость стратегических товаров. Как вы знаете, все оборудование ГКП работает только за счет бесперебойного обеспечения электроэнергией. Я почему отмечаю это? Потому что у энергетиков тариф растет, а у нас - нет. У нас изменились затраты на оплату налогов, изменилась структура объемов реализации по группам потребления - доля населения выросла, а доля бюджетников снизилась. Выросли эксплуатационные затраты, так как увеличилась протяженность сетей. Мы начали погашать займы, а по займам ЕБРР идет рост процентых ставок на уровень инфляции. Изменилась технология очистки питьевой воды. Количество потребителей достигло более 100 000 абонентов. То есть, с 2016 года у нас стало на 15 000 абонентов больше.

Заместитель директора ГКП подчеркнул - одна из самых важных статей затрат, влияющих на формирование тарифа, это инвестиционная программа. В ее рамках ГКП выявляет наиболее аварийные участки на сетях водоснабжения и водоотведения. Чаще всего износ этих сетей составляет 100%.

- За 5 лет планируется реконструировать не менее 18 км систем водоснабжения и 14 км водоотведения, - сообщил заместитель директора ГКП "Костанай-Су". - Также мы купим 5 единиц техники для земляных и водоочистных работ. Произведем замену оборудования на более энергоэффективное. Всего на эти цели потратят около 5 млрд тенге. Снижение затрат по инвестпроектам нецелесообразно, так как такая политика может привести к тому, что к 2029-2030 годам вновь возрастет изношенность и восстановление сетей опять придется делать за счет кредитов.

Досумов отметил, что тарифы не менялись с 2017 года, а зарплаты сотрудников ГКП остаются одними из самых низких в сравнении с другими регионами.

- Я понимаю, что вы заботитесь о предприятии и хотите, чтобы ваш тариф увеличился, - резюмировал заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий по Костанайской области Руслан ГАСАНОВ. - Но вы сами видите ситуацию в стране. Изменение тарифа должно быть планомерным. Тем более нужно напомнить всем, что с 1 января 2022 года у вас были снижены тарифы для населения, поэтому, если брать 2017 год, о котором вы говорите, тогда для населения рост тарифа составит не менее 40% по воде, а по стокам на 44%. Я считаю такой рост недопустимым. Разработкой нового тарифа должен заняться уполномоченный орган, который будет следить за объективностью роста тарифа. По зарплате сотрудников мы решим. Я понимаю вас, но у нас есть социально незащищенные слои населения, для которых такой рост будет серьезным ударом.

Такой ответ не удовлетворил сотрудников ГКП, заявивших, что без роста тарифа их зарплаты останутся на прежнем уровне. Гасанов попросил отнестись к ситуации с терпением.

- Терпение, терпение, сколько можно терпеть? Издеваетесь что ли? - выкрикнул один из сотрудников ГКП. - Что мы, терпилы что ли?

- С 1 августа будет утвержден новый тариф. Если он не вырастет, можете прийти ко мне и сказать: "Вы же обещали изменения", - ответил Гасанов. - Увеличение зарплаты будет! Я не буду забегать вперед и не могу сказать сейчас, на сколько вырастет тариф на ваши услуги. Мы посмотрим на предложения ГКП, проверим их на законность.

Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", Гасанов уточнил: скорее всего, тариф будет увеличен, но в пределах инфляции, то есть примерно до 10%. Точную цифру утвердят к августу. За счет этого роста и планируется повысить зарплату сотрудников ГКП "Костанай-Су".