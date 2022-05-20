О назначении сообщили на официальном сайте костанайского клуба. У нового тренера уже есть опыт работы в Казахстане.

Милан Миланович родился 10 января 1963 года. Играл за клубы «Чукарички», «Аугсбург», «Спартак» (Субботица), «ВБ Вагур».

Тренерскую карьеру начал в середине 90-х годов, тренировал фарерские команды «ВБ Вагур» и «Твёройри». В 2009 году возглавил клуб «Лакташи» из Боснии и Герцеговины, в 2011 году стал работать помощником главного тренера в молдавском «Шерифе», 29 мая 2012 года назначен главным тренером команды.

В сентябре 2012 года подписал контракт с клубом «Хайдук» (Кула). Затем поработал в сербских командах «Нови-Пазар», «ОФК», «Раднички» и «Рада». В 2019 году стал главным тренером казахстанского «Иртыша». В 2021 году возглавил армянский клуб «Алашкерт».