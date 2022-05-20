По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 мая, на большей части территории области пройдут дожди, на севере и западе – сильные. На севере, западе и востоке области картину непогоды дополнят гроза, шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В воскресенье и понедельник, 22-23 мая, также будут дождливыми на большей части территории, включая Костанай. Шквал и град в воскресенье ожидаются на востоке, а в понедельник на севере области.

- В субботу ночью прогнозируем +7…+12°С, на юге +15°С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет +15…+20°С, на западе +12°С, на юге воздух прогреется до 25-30 градусов. В воскресенье ночью будет 3-8 градусов, на юге 11 градусов тепла. Днем термометры покажут 10-15, на юге 18 градусов. В понедельник ночью ожидаем +1…+6°С, на юге +9°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметок 15-20, на юге области 23 градуса.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 7-9°С, днём 18-20°С. В воскресенье: ночью 5-7°С, днём 13-15°С. В понедельник: ночью 2-4°С, днём 15-17°С.

Ветер в субботу будет менять направление с северо-восточного на юго-западное. В воскресенье и понедельник ожидается северо-западный ветер. Скорость ветра по ночам 9-14 м/с, в дневное время 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с на западе и севере области.