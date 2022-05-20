Автомобиль сгорел на трассе Рудный - Костанай
20 мая 2022, 13:58 | Происшествия
Информация о пожаре поступила 19 мая в 14:19, локализация объявлена в 14:33. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность автомобиля, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ «СПиАСР ДЧС Костанайской области».
Пожарные прибыли к месту вызова через 5 минут. Открытым пламенем горели салон и кузов автомобиля "Фольксваген" (минивэн) на площади 6 кв. м. Хозяин машины находился на месте происшествия.
Ликвидировали пожар в 14:54. Были задействованы 2 единицы техники и 10 сотрудников личного состава.
Фото ДЧС
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