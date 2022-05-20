Встреча с представителями бизнеса прошла в Акорде вечером 19 мая. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ завил, что продолжит политику формирования прозрачной экономики с честными правилами, передает Tengrinews.kz.

"Как глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим", - сказал Токаев.

О "крышах" и рейдерстве

"У нас в стране не должно быть никаких так называемых "крыш" и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле генерального прокурора.

"Подобные дела требуется доводить до конца", - отметил президент.

И напомнил о своем Послании 2019 года, в котором говорилось, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.

"Это работа Генеральной прокуратуры. Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю - именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни", - добавил Токаев.

О работе правоохранительных органов

"Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов – в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип "лес рубят - щепки летят" тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены - по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка", - сказал он.

Токаев высказался о необходимости прекращения уголовных дел, "рожденных в фантазиях правоохранительных органов". Глава государства указал на необходимость на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию, по его мнению, надо вносить в Администрацию ежеквартально. "Конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке", - заявил Токаев.

Президент добавил, что важно определить меры повышения ответственности руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса. "Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство. Администрации Президента взять данный вопрос на контроль", - заключил он. О реформе судебной системы Президент отметил: обеспечение открытого и справедливого правосудия является приоритетом. "Первый вопрос - кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться", - сказал Токаев. Президент указал на второй важный аспект - принципы правосудия. "Гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, то есть обеспечения общего прогресса страны. В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность, это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много", - пояснил Глава государства. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что при отправлении правосудия не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности. "Необходимость реформирования судебной системы назрела. Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении", - заключил Токаев. Об оценке работы акимов

Токаев заявил, что работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях. "Я обращаюсь к присутствующим здесь акимам. Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях, и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения", - сказал президент. Токаев отметил, что такие встречи будут продолжаться, они будут носить деловой характер. О мутных схемах

Токаев заявил, что у многих бизнесменов раньше не было возможности работать прозрачно из-за определенных людей и структур, монополизировавших сферы экономики.

"Я неспроста начал сегодняшнее заседание с защиты честных, ответственных предпринимателей, тех, кто принял прозрачные, справедливые правила игры. Мы понимаем, что раньше многие бизнесмены по объективным причинам были вовлечены в различные мутные, серые схемы. Работать по-другому зачастую не было возможности. Наверное, эта ситуация все же сохраняется до настоящего времени. Не было возможности, потому что определенные люди и структуры монополизировали целые сферы экономики. Возникла так называемая олигополия. Дошло до того, что ни один более или менее серьезный бизнес не мог выжить без сотрудничества, или, по-другому говоря, коррупционной взаимосвязи с подобными структурами и людьми", - сказал президент.

Президент отметил, что были отдельные предприниматели, которые в целях получения доступа к административному ресурсу, бюджету, государственным заказам сами искали поддержи среди влиятельных чиновников и политической элиты, вводив их в составы учредителей компаний.