Пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» опубликовала план работ Костанайской горэлектросети с 20-го по 27 мая 2022 года с отключением потребителей частного сектора и спальных районов. Без света временно будут оставаться абоненты по следующим адресам.

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 20 по 27 мая, 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Комарова 3-11, 83/1-83/112, ул. Джамбула 38-87, пр. Абая 70-96, ул. Л.Беды 3-23, ул. Кирпичная 30-79а, ул. Маяковского 67-95, 83/1, 81/1-81/8, ул. Дачная 91,91а,91б, 87/1-87/15а.

КТП-109 (вынос приборов учета на фасад)

с 20 по 25 мая 10:00 до 18:00

детский сад «Маленькая страна».

Частный сектор: ул. Пролетарская 27-46, ул. 5 Апреля 138-164, 156/2-156/10, 158/1-158/3, 144а,144б,142/2,142/4, ул. Каирбекова 133-175, пр. Н.Назарбаева 29-35, 33/1.

ТП-264 (работы на подстанции )

20 мая 10:00 до 18:00

Спальный сектор: ул. Алтынсарина 9.

Частный сектор: ул. Хакимжановой 19-88, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 78/1-78/9, 86/2-86/8.

ТП-539 (работы на подстанции )

20 мая 10:00 до 18:00

Спальный сектор: пр. Абая 40/1,42/1,44/1,50.

Частный сектор: ул. Хакимжановой 19-88, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 78/1-78/9, 86/2-86/8.

ТП-АвтоЦентрКамаз (работы на подстанции )

20 мая 10:00 до 14:00

промзона по ул. Карбышева

ИП Минеева, ИП Бурдинская, ИП Радченко, ТОО «Б-МА», ИП Рак, ИП Саламатов, ГЭК Южный, ТОО «Мегамельпром», ТОО «Алекс», ИП Чемпалов, ИП Нур-Сәт, магазин «Агромаркет».