Такое решение приняли 18 мая на внеочередной сессии областного маслихата. Причина - выезд бывшего ректора КРУ им. Байтурсынова за пределы Костанайской области.

Алма Дощанова /Фото из архива "НГ"

- Полномочия депутата Алмы Дощановой прекращаются на основании представления Костанайской областной избирательной комиссией от 5 мая в связи с выездом за пределы Костанайской области, - пояснил секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ. - Так как против и воздержавшихся нет, решение об этом принято единогласно.

Ранее в местных СМИ сообщали, что в отношении руководствв Костанайского регионального университета в ЕРДР зарегистрировано дело по ч. 3 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, лицом с использованием своего служебного положения), следствие ведет Антикоррупционная служба. С 25 февраля обязанности ректора исполнят Ербол Исакаев, на вопрос журналиста он ответил, что Дощанова находится в отпуске.

Алма Дощанова была назначена ректором КРУ им. Байтурсынова 25 января 2019 года.