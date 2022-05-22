В мажилисе предложили запретить онлайн-кредитование. Наконец-то наш парламент начал подавать свой голос. Надо отметить, что поднятый вопрос имеет важное значение. Ведь высокие проценты по этим быстрым беззалоговым кредитам загоняют население в долговую яму. И попробуй разберись, польза от них или вред.

Не зря ведь принят закон о банкротстве физических лиц. Лично я этот закон не одобряю. Почему кредиты одних списывают за счёт бюджета, то есть за счет других? Банки и микрокредитные организации (МКО) понавыдавали кредитов в погоне за прибылью, не выясняя платежеспособность граждан, вот сами и разбирайтесь с ними. Говорят же, что природа неизменно окружает розу шипами, а к радости примешивает множество огорчений. Вот и относите непогашенные кредиты на свои убытки.

Ну а если государство решило помочь, то вначале не мешало бы разобраться, с какой целью взяты эти кредиты. Не секрет, что у нас их зачастую берут на проведение тоев, приобретение дорогих планшетов и тому подобное.

Кроме того, онлайн-кредитование - это золотое дно для мошенников. Сколько таких случаев, когда вешают кредит на другое лицо. Я понимаю, что преступность никому и никогда не победить. Иначе как стали бы жить судьи и полицейские, служащие тюрем и адвокаты? Да и армия правозащитников останется без работы. Но не сознательно же помогать мошенникам через онлайн-кредитование.

Хотя у нас все возможно. Мы даже не изучили мировой опыт. А ведь еще в конце 1970-х годов прошлого века микрокредитование стало одним из инструментов борьбы с бедностью для государств по всему миру. Его идеологи активно продвигали мысль о том, что МКО способны сделать всех предпринимателями, поскольку людям зачастую не хватает небольших сумм, чтобы начать свое дело и затем обязательно преуспеть. Но, как показали исследования, микрокредитование не только не делает из бедных людей предпринимателей, а вгоняет их в еще большую бедность, нагружая долгами по кредитам. С этой проблемой столкнулись Мексика, Польша.

Такая же проблема и с криптоактивами. Член исполнительного совета Европейского центрального банка, итальянец Фабио Пантера назвал их, включая биткоин, опасными зверями. Он считает, что они в значительной мере используются в криминальных целях и, кроме того, для их получения расходуют большое количество энергии.

Но наша власть расточительна в крупных тратах и бережлива в мелочах. 16 мая 2022 года портал Nur.kz сообщил, что по итогам 2021 года в Казахстане проживает 4,7 тысяч семей, чьи доходы были ниже стоимости продовольственной корзины. По данным главы Нацбанка, годовой рост цен на продовольствие ускорился с 15,4% до 17,9%, а пенсии повышают всего на 11%. Но на такие «мелочи» у государства денег нет. Зато быстро находят 16 млрд. 460 млн тенге на референдум, 100 млрд тенге выделено на автокредитование. Почему за наш счет должны иметь выгоду отечественная «автосборка», банки и несколько тысяч человек, купившие автомобили? Что, автомобиль такая необходимость?

Говорят, прежде, чем думать о десерте, надо позаботиться о том, чтобы были сытными первое и второе блюда. Если тут все нормально, то копите на автомобиль, или берите кредиты на общих условиях банка, и нечего залазить в карман своих сограждан.