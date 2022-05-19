Сенатор Ахылбек Куришбаев в своем депутатском запросе попросил премьер-министра Алихана Смаилова ответить на вопрос, почему на сегодня Казахстан достиг рекордных показателей по продовольственной инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

- Рост цен на продукты питания стал главной проблемой для наших граждан? - заявил Куришбаев. - Надо сказать, что многие семьи сейчас с трудом растягивают свои деньги от зарплаты до зарплаты, тратя все доходы только на питание. Почему Казахстан достиг рекордных показателей на сегодня по продовольственной инфляции? Почему, будучи аграрной державой, входя в 10-ку мировых экспортеров основных видов с/х продукции, мы по уровню продовольственной инфляции опережаем многие страны?



По его словам, госорганы работают методом пожаротушения: их действия направлены не на принятие мер профилактического характера, а только на реагирование на возникшую ситуацию.

Сенатор отметил, что введение запрета и квоты на экспорт сельскохозяйственных товаров может довести фермеров до банкротства и свернуть развитие отечественного АПК:

- У нас нет системности в вопросах обеспечения продовольственной безопасности страны. Необходимо на законодательном уровне более точно определить понятие «продовольственная независимость», так как нынешняя формулировка не в полной мере соответствует реальной ситуации. Например, на бумаге мы обеспечиваем свою продовольственную безопасность, хотя на самом деле страна все еще остается импортозависимой по многим видам продовольствия. Поэтому нам нужны новые подходы к прогнозированию изменения уровня обеспеченности населения основными видами продовольственных товаров.

Депутат указал и на необходимость принятия доктрины продовольственной безопасности с определением ее конкретных показателей, критериев оценки и механизмов обеспечения.

- Как можно управлять вопросами продовольственной безопасности страны, если у нас до сих пор нет полноценной методики ее мониторинга? - сказал Ахылбек Куришбаев. - Во всех развитых странах эти вопросы решаются за счет установления долгосрочных хозяйственных связей, развития форвардных и фьючерсных контрактов по фиксированным ценам. Поэтому у них стабильные объемы поставок на внутренний рынок продовольственных товаров практически по фиксированным ценам. Поэтому у них продовольственная инфляция так не скачет, как у нас.