Внеочередная сессия облмаслихата прошла сегодня, 18 мая, в режиме онлайн. Обсудили бюджетное планирование на 2022-2024 годы. Присутствовали 27 из 33 депутатов.

- Основная причина уточнения областного бюджета - перераспределение сложившейся экономии по результатам госзакупок, - пояснила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА.

Самую большую сумму - 993,7 млн тенге - попросило выделить управление энергетики и ЖКХ, в том числе 532 млн - на приобретение угля Аркалыкской ТЭЦ для обеспечения бесперебойного отопительного сезона.

265,3 млн тенге потратят на софинансирование по проекту «Строительство неплощадочных инженерных коммуникаций» - газоснабжение к микрорайонам Астана, Байтерек и Нур-Алем Костанайского района.

- 104,4 млн тенге будут выделены на софинансирование трех проектов по сельскому водоснабжению, - продолжила перечисление Мусагазина. - Это реконструкция сетей водоснабжения села Карасу Амангельдинского района, строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района, а также строительство системы водоснабжения в селе Шеген Джангельдинского района.

90,2 млн тенге выделено на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды в связи с увеличением нормы потребления воды на одного человека в сутки в селах Красный Кордон и Сатай Алтынсаринского района, а также в селах Рыбкино и Бурли в Карабалыкском районе.

1,7 млн - на проведение вневедомственной экспертизы по проекту «Строительство дополнительного водоочистного сооружения магистрального водопровода до станции второго подъема п. Тобол в районе им. Беимбета Майлина.

216,7 млн тенге отдадут управлению архитектуры и градостроительства, в том числе 140,2 млн на софинансирование проекта по строительству проекта наружных инженерных сетей в 7-м микрорайоне Аркалыка.

40,4 млн тенге выделены на реконструкцию кровли хирургического корпуса районной больницы Житикаринского района в связи с физическим износом кровельного покрытия. 13,6 млн - на софинансирование проектов по газификации шести микрорайонов в Рудном в связи с выделением средств из республиканского бюджета. 9 млн тенге - на начало разработки ПСД по строительству девятиблочных модульных котельных на твердом топливе для объектов образования области. 5,9 млн - на завершение строительства медицинского пункта в селе им. Ахмета Байтурсынова в Джангельдинском районе. 3,6 млн - на разработку ПСД на строительство фельдшерско-окушерского пункта в селе Арка Камыстинского района.

По 2 млн тенге - на начало разработки ПСД по проектам «Строительство газовой котельной для врачебной амбулатории в с. Озерное Костанайского района» и на «Строительство ОСШ на 900 мест» в Рудном.

Управлению пассажирского транспорта и автодорог выделено 277,4 млн тенге, в том числе 163,1 млн - на проведение среднего ремонта улицы Демченко в Аркалыке, 50 млн - на начало строительно-монтажных работ по среднему ремонту улицы Озерная в поселке Сарыколь, 40 млн - на начало среднего ремонта ул. Космонавтов в п. Карабалык, 24,3 млн - на ремонт ул. Школьная в с. Новопокровка Узункольского района.

Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования выделили 30 млн тенге для приобретения ГСМ в рамках комплексного плана воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы. Управлению здравоохранения - 12,7 млн тенге на демонтаж и установку лифта Рудненской городской поликлиники.

- Сколько было использовано угля за прошлый отопительный сезон в Аркалыкской ТЭЦ? Выделенные средства были освоены в полном объеме?, - спросила спикера член постоянной комиссии областного маслихата по вопросам бюджета и развития экономики Кырмызы ЖАНБИРШИНА. - В Аркалыке требует ремонта очень много улиц, с чем связан выбор именно улицы Демченко? Будут ли ремонтировать другие улицы?

Мусагазина ответила, что их управление рассматривает только бюджетные заявки и более подробную информацию дадут администраторы проектов.

- В 2021 году у нас было предусмотрено 672 млн тенге на приобретение 48 тыс. тонн угля марки «Шубарколь комир», - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. - По итогам отопительного сезона было израсходовано 35 тыс. тонн угля, осталось 13 тыс. тонн. Мы просим 532 млн тенге на приобретение 35 тыс.ч тонн угля, это тот недостающий объем необходимый для отопительного сезона.

- Ремонт планируется, ежегодно выделяются средства, - ответил на второй вопрос руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог Олжас НУРГАЛИЕВ. - По данной улице бюджетную заявку к нам подавал отдел ЖКХ Аркалыка, также обращались и депутаты, поэтому мы и поддержали именно эту улицу.

- Улица Демченко - одна из центральных в Аркалыке, и после зимы она была в очень плачевном состоянии, - добавил заместитель акима области Ерлан СПАНОВ. - Было много жалоб со стороны жителей, потому приняли такое решение. Дополнительные средства на ремонт других улиц в текущем году выделяться не будут.

За поправки в областной бюджет депутаты проголосовали единогласно.

Фото - кадры из видеотрансляции