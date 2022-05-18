По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 мая, на севере и западе области, а в пятницу, 20 мая, на юго-западе и севере ожидаются дожди, грозы, шквал. В субботу, 21 мая, такая погода будет на большей части территории области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В ближайшие три дня местами прогнозируется град. Дожди и грозы не минуют и областной центр.

- В четверг ночью ожидаем на большей части территории области +3…+8°С, на юге +13°С, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет +14…+19°С, а на юге воздух прогреется до 24 градусов. В пятницу ночью ожидаем от нуля до 5-10 градусов тепла, на юге 13 градусов. В субботу ночью термометры покажут 7-12, на юге 15 градусов. Дневные температуры в пятницу и субботу будут одинаковые: 15-10, на юге области 23°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 4-6°С, днём 17-19°С. В пятницу: ночью 5-7°С, днём 17-19°С. В субботу: ночью 7-9°С, днём 15-17°С.

Ветер в четверг ожидается переменчивый - юго-западный и западный, в пятницу и субботу – западный. Скорость ветра по ночам 9-14 м/с, в дневное время 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с на западе, севере и юге области. В четверг на востоке области ожидаются порывы 30 м/с и более (по шкале Бофорта такой ветер классифицируется как «жестокий шторм»).